Балкон загорелся на девятом этаже: сотни жителей эвакуировали в Петропавловске

Происшествия
Дана Аменова
специальный корреспондент

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём

Фото: МЧС

В Петропавловске по улице Уалиханова произошло возгорание балкона в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Оперативно прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар, не допустив его распространения на другие квартиры.

«Из дома эвакуированы 117 человек, из них 30 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, курение на балконе», – проинформировали в ведомстве.

Напомним, в Павлодаре женщина с двумя детьми выпали с балкона. По предварительной информации, женщина выбросила детей с пятого этажа и затем спрыгнула с высоты сама. 

 

 

 

#МЧС #Петропавловск #эвакуация #балкон

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]