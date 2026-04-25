Балкон загорелся на девятом этаже: сотни жителей эвакуировали в Петропавловске

Фото: МЧС

В Петропавловске по улице Уалиханова произошло возгорание балкона в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Оперативно прибывшие подразделения МЧС ликвидировали пожар, не допустив его распространения на другие квартиры.

«Из дома эвакуированы 117 человек, из них 30 детей. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, курение на балконе», – проинформировали в ведомстве.

