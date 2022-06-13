Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала

Есть запас прочности

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), на 1 мая казахстанские банки сохранили значительные объемы ликвидных активов и капитала, позволяющие им продолжать стабильную кредитную деятельность и отвечать по своим обязательствам. К примеру, запас высоколиквидных активов у банков второго уровня составляет более 11,05 трлн тенге, или 29,7% от активов.

«Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме», – отмечается в сообщении регулятора.

Структура обязательств банковского сектора преимущественно представлена депозитным портфелем, составляющим 76,8% совокупных обязательств банков, или 24,96 трлн тенге.

Депозитная база достаточно стабильна, в том числе благодаря комплексу оперативных мер, принятых для повышения привлекательности тенговых вкладов, включая выплату 10-процентной премии от государства по вкладам в национальной валюте при условии их сохранения в течение года.

По состоянию на 1 мая 2022 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала находится на уровне 18,1%, собственного капитала – 21,8%, что в среднем по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

За январь – апрель 2022-го чис­тая прибыль банков составила 375 млрд тенге, что на 6,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. При этом примечательно, что за год банки продемонстрировали повышение показателей рентабельности банковских активов с 2,9% до 3,5%, а также рентабельности собственного капитала с 22,4% до 28,7%.

Несмотря на сложную ситуацию в мире, разрыв логистических и промышленных цепочек, банковское кредитование в Казах­стане продолжает расти. В целом кредиты экономике за апрель 2022 года увеличились на 0,9% и составили 19,4 трлн тенге. При этом кредиты физическим лицам за указанный месяц выросли на 1,9% до 11,38 трлн тенге, а юридическим лицам – снизились на 0,5% до 8,02 трлн тенге.

Во избежание валютных рисков казахстанский бизнес и население предпочитают кредитоваться в тенге. Кроме того, валютные займы недоступны заемщикам, не имеющим валютного дохода. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 мая 2022 года составил 90,9%.

По итогам апреля 2022 года в отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 33,4%), торговля (23,4%), строительство (8%) и транспорт (5,6%). На другие отрасли приходится 29,6% кредитов.

Важным фактором устойчивости банковской системы выступает качество ссудного портфеля. В среднем по итогам апреля 2022 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного порт­феля составила 3,6%.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с трехмесячной «просрочкой» также был зафиксирован на отметке 3,6%. В портфеле физических лиц – 3,8%.

Одним из главных трендов первого полугодия стало снижение доли участия в банковской системе трех дочерних структур российских банков, попавших под западные санкции, – Сбербанка, Банка ВТБ и Альфа-Банка.

К примеру, по состоянию на 1 февраля совокупный объем активов трех «дочек» российских банков равнялся 5,591 трлн тенге, или 15,1% от всей банковской системы. Между тем уже на 1 мая доля российской «тройки» уменьшилась до 2,693 трлн тенге, или 7,2% от совокупного объема банковского сектора республики.

Общая доля трех российских банков в кредитах казахстанских БВУ за три месяца снизилась с 17,4% до 10,3%, в депозитах – с 13,4% до 2,5% (или в 5,5 раза в реальном выражении).

К настоящему времени сменить подсанкционного акционера успел дочерний банк Альфа-Банка, который после покупки казахстанским Банком ЦентрКредит получил название Eco Center Bank. При этом ожидается, что приобретенный банк может быть присоединен к БЦК. Вопрос о смене акционеров у «дочек» Сбербанка и ВТБ остается открытым.

Между тем председатель АРРФР Мадина Абылкасымова еще в начале мая сообщала, что казахстанские дочерние банки Сбербанка и ВТБ ведут поиски новых собственников для выхода из санк­ционных списков.

Выступая на прошлой неделе в Сенате Парламента, Мадина Абылкасымова подчеркнула, что, несмот­ря на попадание трех дочерних банков в санкционные списки и значительный отток депозитов, эти финансовые институты сохраняют платежеспособность.

– В основном депозиты перетек­ли в наши казахстанские банки. Но здесь хочу отметить, что все эти банки являются платежеспособными, они обладали и обладают высококачественным ссудным портфелем, ликвидностью. Все требования клиентов по снятию депозитов и переводу своих средств в другие банки рес­публики были полностью выполнены, – сообщила глава финансового регулятора.

К настоящему времени портфель депозитов бизнеса и населения у этих банков составляет около 500 млрд тенге.

– В то же время эти банки обладают очень высококачественным ссудным портфелем, около 1,7 трлн тенге, ликвидные средства на сегодня достигают суммы в 590 миллиардов тенге, то есть покрывают все обязательства перед физическими и юридическими лицами, являются платежеспособными, и вопрос об их неустойчивости сейчас не стоит, – подчеркнула Мадина Абылкасымова.