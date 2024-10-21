Обама и Байден поздравили кандидата в президенты США с юбилеем

Фото: Instagram/barackobama

Обама опубликовал фото с именинницей на своей странице в Instagram и назвал ее подругой.

«С днем ​​рождения, моя подруга Камала Харрис! Она всю жизнь боролась за людей, которым нужен голос и шанс – теперь наша очередь помочь избрать ее нашим следующим президентом. Убедитесь, что вы готовы проголосовать», – написал Барак, обращаясь к кандидату в президенты США.

Также пост в Instagram Камале Харрис посвятил Джо Байден, который считает, что она станет великим президентом.