Как рассказала руководитель кружка прикладного творчества Янина Игнатьева, войлок – изумительный материал для рукоделия. Он пластичный, фактурный, за счет цепких ворсинок позволяет делать объемы, изгибы. Не осыпается по краям, хорош для «лепки» мелких деталей, отлично окрашивается, комбинируется с тканями и кожей...

– Мы задумали на Наурыз удивить гостей объемной картой Восточного Казахстана, – поясняет Янина Игнатьева. – Воспроизвели в технике мокрого валяния наши природные изюминки – горы, зеленые просторы, водо­хранилище.

Работа потребовала немало усидчивости и времени. Самой кропотливой частью стала гео­графически точная передача ландшафтов, правильный рисунок изгибов рек и контуров озер. А дополнили карту войлочные фигурки обитающих на Казахстанском Алтае животных и растений – их мастерицы выполнили в технике сухого валяния. Вверху, как и подсказывает логика, расположились птицы, внизу рыбы, посередине – горные козлы теки, ирбис, а также тюльпаны, растительные орнаменты.

Для маленького творческого коллектива этот проект стал символом любви к малой родине. Каждая из рукодельниц вложила в него частичку души.