Согласно статистике правоохранительных органов, ежегодно в Алматинской области регистрируется около 300 фактов кражи скота. Ущерб, причиненный барымтачами аграриям, а также владельцам личных подсобных хозяйств, исчисляется сотнями миллио­нов тенге. При этом раскрываемость данного вида преступлений оставляет желать лучшего.

Особенно остро эта проблема стоит в Жамбылском районе, где зарегистрировано 1,4 млн голов сельскохозяйственных животных. С 2020 по 2024 год на субсидирование животноводства государством было выделено свыше 4 млрд тенге. Кроме того, на идентификацию поголовья направлялось 138 млн тенге.

Вместе с тем за тот же период здесь зафиксировано около 600 фактов кражи скота, похищено свыше 7 тыс. животных, ущерб, нанесенный сельчанам, превысил 1,3 млрд тенге.

– Эти цифры наглядно показывают, что проводимые рейдовые и профилактические мероприятия не дают должного эффекта, поскольку на месте невозможно оперативно проверить происхождение животных, в том числе из-за отсутствия бирок и документов, – отметил старший прокурор прокуратуры Жамбылского района Алимхан Кудайберген. – Работающие на рынках ветеринарные врачи также не обладают достаточными механизмами для контроля и временной изоляции подозрительных животных.

В связи с поставленной задачей по предотвращению скотокрадства по инициативе районной прокуратуры разработан сайт Izkeser.kz (с казахского «ізкесер» – «следопыт»), где содержится­ большой пласт данных о поголовье скота местных животноводов.

Портал функционирует как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, в него внесены почтовые индексы сельских округов, фотографии таврированных животных с клеймом крестьянского хозяйства, а также контактные телефоны фермеров-животноводов, участковых инспекторов полиции, сельских акимов и ветеринарных врачей.

По словам Алимхана Кудайбергена, пилотный проект, осуществляемый в рамках концепции «Закон и Порядок» и «Дорожной карты по оздоровлению криминогенной обстановки в регионе», направлен на быстрое раскрытие фактов скотокрадства, возврат похищенного скота, экономию выделяемых на эти цели бюджетных средств. Предусмотрено усилить профилактику преступлений, а также контроль за вакцинацией и санитарным забоем сельхозживотных. Конечная цель – повышение доверия населения к работе правоохранительных органов.

– Ключевая инновация проекта зак­лючается в использовании шести­значных почтовых индексов Казпочты, присвоен­ных каждому населенному пункту, – пояс­няет прокурор. – Эти обозначения с помощью жидкого азота наносятся на кожу коров и лошадей методом холодного таврирования. Во время проверки полицейский вводит на сайте Izkeser.kz уникальный код, определяет соответствую­щий населенный пункт, сверяет тавро и тут же звонит фермеру или участковому для подтверждения законности происхождения животного. Вот так легко можно установить факт кражи либо пропажи скота и оперативно принять соответствующие меры.

К слову, проект уже дает положительные результаты. Согласно анализу надзорного органа, по сравнению с прошлым годом на территории Жамбылского района число краж скота снизилось на 43,2%.

Между тем, как показывает оперативная полицейская сводка, этот нелегальный промысел продолжает процветать. Уголовным кодексом за скотокрадство предусмотрено лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, но, несмотря на столь жесткую меру наказания, желающих заработать легкие деньги меньше не становится.

По данным департамента полиции Алматинской области, с начала текущего года обезврежено восемь преступных групп барымтачей, задержано 63 подоз­реваемых, уличенных в кражах скота. За девять месяцев на территории региона были похищены 719 голов сельхозживотных, в том числе лошадей, коров и овец. Оперативникам удалось вернуть владельцам большую часть краденого – 516 голов. Сумма причиненного сельчанам ущерба превысила 126 млн тенге.

Кроме того, составлено 176 админис­тративных протоколов в отношении сельчан за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных. Усилены профилактические меры, ведется разъяснительная работа среди населения.

Недавно близ границы с Кыргызстаном были задержаны двое мужчин, угнавших целый табун лошадей – больше 30 голов. Ущерб, нанесенный жителям окрестных сел, составил 16,8 млн тенге. В отношении задержанных возбуж­дено уголовное дело, проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Главный совет полицейских сельчанам – не допускать бесхозного выпаса скота, поскольку животное, одиноко пасущееся в поле или лесопосадке, является легкой добычей воров. Сотрудники следственных органов сетуют, что зачастую фермеры, чабаны и владельцы личных подсобных хозяйств обращаются в полицию спустя неделю, а то и две пос­ле случившегося. В результате теряется драгоценное время, необходимое для раскрытия кражи по горячим следам. Стражи порядка просят животноводов установить видеокамеры в подсобных помещениях и загонах для животных.

Как подчеркнули в областном департаменте полиции, скотокрадство ос­тается актуальной проблемой, потому борьба с ним – одно из приоритетных направлений. Необходимо и дальше пресекать барымту, объединив усилия общественности, местных властей и правоохранительных служб.