Барымта продолжает процветать

Закон и Порядок
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Асет Копеев

В последнее время в Алматинской области активизировались барымтачи. С начала года оперативники задержали несколько групп злоумышленников, причастных к серийным кражам скота.

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Так, в полицию села Узын­агаш обратился местный фермер с заявлением о том, что из подсобного помещения его крестьянского хозяйства угнали пять лошадей. Пострадавший оценил нанесенный ему ущерб в 5 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых. Похищенных животных вернули владельцу.

Недавно взят под стражу серийный конокрад – 35-летний житель Кегенского района. По данным управления криминальной полиции, в течение месяца он похитил девять голов скота и успел продать их неизвестным. Следователи нашли и допросили покупателей. Задержанный вначале долго отпирался, но пос­ле предъявления неопровержимых доказательств признался в совершении кражи.

Еще одно уголовное дело заведено в отношении группы из трех мужчин, перевозивших в багажных отсеках машин украденных овец. В ходе расследования выяснилось, что подозре­ваемые причастны в общей сложности к десяти фактам краж скота в Жамбылском и Карасайском районах. Сейчас стражи порядка занимаются поис­ком сбытчиков похищенных животных, устанавливают других возможных соучастников.

По информации областного департамента полиции, менее чем за два месяца задержано 10 барымтачей, доказано 20 фактов краж, всего похищено 460 голов скота. Потерпевшим возмещен ущерб на общую сумму свыше 13 млн тенге. И это лишь небольшая часть украденного у них имущест­ва. Зачастую скотокрады стараются быстрее сбыть «товар», тем самым избавляясь от улик. Раскрываемость таких преступлений оставляет желать лучшего.

В целом, как показывает оперативная полицейская сводка, барымта продолжает процветать, несмотря на ужесточение наказания за скотокрадство. Уголовным кодексом пре­дусмотрено лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества, однако желающих заработать легкие деньги меньше не становится. Соблазн велик: умыкнув бесхозно пасущуюся в поле лошадь, можно заработать до 1 млн тенге. Много ума для этого не надо.

#кража #скот #барымта #конокрад #барымтачи

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