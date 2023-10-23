"Барыс" на выезде одержал победу над "Куньлунем"

В третьем матче выездной серии астанинский «Барыс» в серии буллитов переиграл «Куньлунь Ред Стар», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба

Тренерский штаб «Барыса» заменил только одну позицию по сравнению с прошлой игрой. В воротах с первых минут появился Эдвард Паскуале.

Стартовый отрезок прошел при серьезном игровом преимуществе гостей, однако астанчане лишь раз смогли огорчить Джереми Смита – Давид Скленичка вовремя подключился к атаке четвертого звена и отличился впервые со 2 сентября.

В самом начале второго отрезка Нолан Мойл «распечатал» владения Паскуале. Сразу после этого момента пекинцы заработали большинство, однако ситуацией, напротив, воспользовался «Барыс». Михаил Рахманов забросил свою первую шайбу в сезоне и первую шайбу казахстанцев в меньшинстве в текущем регулярном чемпионате.

Под занавес периода у гостей был отличный шанс упрочить преимущество – в распоряжении команды Галыма Мабеталиева были почти 6 минут на реализацию лишнего. Но на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе астанчан.

Удержать этот счет у «Барыса» не получилось. Девин Броссо перевел игру в овертайм. В итоге победитель определился только в серии буллитов. Здесь точнее были гости – решающий бросок на счету Максима Мусорова.

24 октября астанчане сыграют в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

«Куньлунь РС» – «Барыс» 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)