«Барыс» одержал волевую победу над «Амуром»

Хоккей
159
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Клуб из столицы Казахстана отыгрался со счета 0:2 

Фото: khl.ru

Во втором домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал хабаровский «Амур», передает Kazpravda.kz 

Игра началась на встречных курсах, в стартовом отрезке команды имели по одному серьезному моменту для взятия ворот. За семь секунд до окончания первого периода счет открыли гости, с передачи Ивана Мищенко шайбу забросил Олег Ли - 0:1.

В самом начале второй двадцатиминутки хабаровчанам удалось удвоить преимущество, нападающий гостей Сергей Дубакин замкнул ассист Матвея Заседы - 0:2, и казалось что отыграться с такого счета «Барысу» будет практически невозможно. Однако столичные хоккеисты не опустили руки, и в течение семи минут отправили в ворота дальневосточников три шайбы.

Сначала на 29-й минуте отличился новобранец хозяев Райли Уолш - 1:2. Спустя три минуты Кирилл Савицкий сравнял счет - 2:2, а еще через четыре минуты Эмиль Галимов впервые в матче вывел вперед «Барыс» - 3:2.

В третьем периоде теперь уже «Амур» восстановил равновесие, на 42-й минуте шайбу забросил Кирилл Петьков, ассистентами выступили Игнат Коротких и Никита Евсеев - 3:3. А на 53-й минуте после двухминутного удаления у гостей, у столичного клуба появилась возможность реализовать первое большинство, но к сожалению этого сделать не удалось и матч перешел в овертайм.

В дополнительной пятиминутке команды обошлись без голов, а в серии буллитов победный бросок Кирилла Савицкого принес «Барысу» вторую домашнюю победу подряд - 4:3 (Б).

Напомним, в первом матче нового сезона чемпионата КХЛ столичный клуб выиграл у челябинского «Трактора» со счетом 4:3 (ОТ).

 

