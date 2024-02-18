«Барыс» попытается взять реванш у «Амура»

Хоккей
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Матч пройдет сегодня в Хабаровске, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

В пятницу хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:1. Успех «Амуру» принесли точные броски в исполнении Станислава Бочарова, Дмитрия Шевченко, Кирилла Слепца и Алекса Броадхёрста. Игорь Бобков отразил 24 броска в створ.

В составе «Барыса» автором единственной шайбы стал Евгений Рымарев. Роман Старченко добрался до юбилейной отметки в 200 результативных передач в КХЛ. Эдвард Паскуале пропустил три шайбы после 13 бросков и был заменён на Андрея Шутова (27 сейвов).

В сезонном противостоянии «Амура» и «Барыса» впереди хабаровский коллектив (3:2 ОТ, 2:0, 4:1)

Начало встречи на льду «Платинум Арены» в 13:00 по времени Астаны.

#хоккей #КХЛ #ХК Барыс

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