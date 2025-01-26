«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий столичного клуба Никита Сетдиков, который оформил хет-трик в матче

Фото: hcbarys.kz

Первый период получился довольно результативным, соперники дважды огорчили друг друга - 2:2. Счёт в матче на 10-й минуте с передачи Дамира Жафярова открыл нападающий хозяев Виктор Антипин, на что новосибирцы сразу же ответили двумя шайбами: сначала счет на 11-й минуте сравнял Владимир Бутузов, после чего спустя две минуты Павел Гоголев вывел гостей вперед. Вернул равновесие в матче Никита Сетдиков.

Во втором игровом отрезке единственным голевым действием отличились гости благодаря стараниям Егора Аланова - 2:3.

В третьей двадцатиминутке «Барыс» усилил давление на ворота «Сибири», но долгое время делал это безуспешно, и когда казалось 13-е поражение подряд неминуемо, за 26 секунд до конца матча Никите Сетдикову удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм - 3:3.

Героем матча стал Никита Сетдиков, который в овертайме с передачи ветерана Романа Старченко принёс столичному клубу такую долгожданную победу - 4:3.