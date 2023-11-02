«Барыс» прервал серию поражений, победив на выезде «Автомобилист»

В послематчевой серии буллитов в Екатеринбурге сильнее оказалась казахстанская команда

Фото: hcbarys.kz

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыли гости усилиями Михаила Рахманова. Спустя четыре минуты Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте второго периода Максим Мусоров с передачи Понтуса Оберга снова вывел «Барыс» вперёд. Однако, в начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев с передачи Степана Хрипунова вновь сделал счёт ничейным - 2:2.

В овертайме команды могли закончить встречу в свою пользу, обменявшись несколькими опасными моментами, но счет так и не изменился.

А вот в серии буллитов лучше оказался казахстанский клуб, победный бросок на счету Михаила Рахманова, который и открывал счет в матче.

Таким образом, «Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений и занимает 11-ю строчку в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ, в 27 играх набрав 23 очка.