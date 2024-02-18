«Барыс» продолжает падение

«Амур» из Хабаровска с минимальным счетом одолел команду из Казахстана, передает Kazpravda.kz
В заключительном выездном матче сезона «Барыс» с минимальным разрывом уступил «Амуру» - 1:2.
Стартовый отрезок прошёл при колоссальном игровом преимуществе хозяев.
«Амур» в этом периоде успел даже поиграть в формате «5 на 3». Но долгое время подобрать ключи к владениям Андрея Шутова не получалось. Лишь за 14 секунд до перерыва Кирилл Слепец отличным броском в девятку открыл счёт.
Александр Хохлачёв упрочил преимущество хабаровчан, успешно сыграв на чужом пятаке.
На помощь «Барысу» пришло большинство, которое стало для гостей первым в матче. В этом моменте Джозеф ЛаБейт результативно подставил клюшку под бросок Понтуса Оберга. Это взятие стало заключительным в игре.
Напомним, предыдущий матч «Барыс» проиграл «Амуру» со счетом 1:4.
22 февраля подопечные Олега Болякина примут на домашнем льду «Автомобилист».