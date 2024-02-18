«Барыс» продолжает падение

Фото: ХК Барыс

В заключительном выездном матче сезона «Барыс» с минимальным разрывом уступил «Амуру» - 1:2.

Стартовый отрезок прошёл при колоссальном игровом преимуществе хозяев.

«Амур» в этом периоде успел даже поиграть в формате «5 на 3». Но долгое время подобрать ключи к владениям Андрея Шутова не получалось. Лишь за 14 секунд до перерыва Кирилл Слепец отличным броском в девятку открыл счёт.

Александр Хохлачёв упрочил преимущество хабаровчан, успешно сыграв на чужом пятаке.

На помощь «Барысу» пришло большинство, которое стало для гостей первым в матче. В этом моменте Джозеф ЛаБейт результативно подставил клюшку под бросок Понтуса Оберга. Это взятие стало заключительным в игре.

Напомним, предыдущий матч «Барыс» проиграл «Амуру» со счетом 1:4.

22 февраля подопечные Олега Болякина примут на домашнем льду «Автомобилист».