«Барыс» разгромно проиграл лидеру КХЛ

Фото: ХК Барыс

Тренерский штаб хозяев сделал лишь одно изменение в составе. На позиции центрального нападающего четвёртого звена вместо Александра Борисевича вышел Ансар Шайхмедденов, сообщает официальный сайт клуба.

Гости открыли счёт на четвёртой минуте встречи. Даниил Бут воспользовался несогласованными действиями обороны астанчан и переиграл Эдварда Паскуале в ближнем бою.

В середине игры ярославцы организовали отличную атаку вторым темпом, и Павел Красковский упрочил преимущество своей команды.

Третья шайба влетела в ворота «Барыса» в начале третьего периода, когда Красковский удачно сыграл на пятаке в большинстве. А чуть позже гости ещё раз реализовали лишнего усилиями Максима Шалунова. В дальнейшем Бут, оформивший дубль, и Даниил Тесанов довели счёт до крупного.

Финальная сирена зафиксировала уверенную победу «Локомотива».

15 октября астанчане примут на домашнем льду «Металлург».