В Алматы 9 мая прошла памятная акция «Батырларға тағзым», организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города.

Мероприятие стало знаковым событием в рамках празднования 80-летия Великой Победы, объединив жителей города, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев – участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

Колонну участников акции «Батырларға тағзым» возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций.

Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО «Совет генералов РК» Сарсеков Бексултан Сарсекович подчеркнул важность преемственности поколений:

«Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внёс огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов — наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч.

Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живём в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей» – сказал он.

Маршрут акции пролегал по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.

Одна из участниц акции, жительница Алматы, Гаухар Жусупова пришла с портретом своего прадеда — фронтовика и поделилась его историей и семейной памятью:

«Мой прадед, Тлепов Калел Тлепович, родился в 1914 году в селе Чалобай Семипалатинской области. Когда началась война, он служил в составе 39-й танковой бригады, автоматчиком 1-й роты моторизованного батальона автоматчиков. Боевой путь его части пролегал от Севастополя через Волгоград и Днепр, вплоть до Будапешта, куда они дошли в 1945 году. За проявленную храбрость прадед был награждён медалью «За отвагу».

Мы дети, внуки, правнуки помним и чтим память нашего аташки. Мы гордимся его подвигом, участвуя в акции «Батырларға тағзым», отдаем дань памяти аташке и всем тем, кто подарил нам мирное небо».

Особую атмосферу единства и гордости за поколение победителей создавали 10 тематических растяжек с надписью: «Батырларға тағзым!», украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

В оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент «Жеңіс лентасы». В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного Государственного флага размером 14 на 7 метров.

Память о Победе – это не только история, но и нравственный ориентир для настоящего и будущего. Акция «Батырларға тағзым» стала подтверждением того, что подвиг героев-казахстанцев навсегда останется в сердцах соотечественников.