«Батырларға тағзым»: в Алматы прошла памятная акция в честь 80-летия Великой Победы

День Победы
98

Дань уважения казахстанским героям: акция «Батырларға тағзым» прошла в Алматы, передает Kazpravda.kz

В Алматы 9 мая прошла памятная акция «Батырларға тағзым», организованная ветеранскими объединениями при поддержке акимата города.

Мероприятие стало знаковым событием в рамках празднования 80-летия Великой Победы, объединив жителей города, пришедших отдать дань уважения и почтить память героев-казахстанцев – участников войны, тружеников тыла и всех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

Колонну участников акции «Батырларға тағзым» возглавили военный духовой оркестр, рота почетного караула и представители ветеранских организаций.

Один из организаторов акции от общественных объединений ветеранов, генерал-лейтенант, председатель РОО «Совет генералов РК» Сарсеков Бексултан Сарсекович подчеркнул важность преемственности поколений:

«Как всем известно, в этом году исполняется 80 лет Победы в Великой Отечественной войне, в которой Казахстан внёс огромный вклад. На фронт было отправлено более миллиона двухсот тысяч наших бойцов — наших дедов, отцов. Вернулись лишь 600 тысяч.

Сегодня наше поколение считает своим долгом не забывать тех, кто отдал жизнь во имя свободы и победы, во имя того, что сегодня мы живём в светлом и независимом Казахстане. Мы должны помнить этих людей» – сказал он.

Маршрут акции пролегал по улице Гоголя – от Центрального парка культуры и отдыха до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Завершилась акция торжественным возложением цветов к Вечному огню у Мемориала Славы, где в исполнении оркестра прозвучали военные мелодии. В акции приняли участие более 30 тысяч алматинцев.

Одна из участниц акции, жительница Алматы, Гаухар Жусупова пришла с портретом своего прадеда — фронтовика и поделилась его историей и семейной памятью:

«Мой прадед, Тлепов Калел Тлепович, родился в 1914 году в селе Чалобай Семипалатинской области. Когда началась война, он служил в составе 39-й танковой бригады, автоматчиком 1-й роты моторизованного батальона автоматчиков. Боевой путь его части пролегал от Севастополя через Волгоград и Днепр, вплоть до Будапешта, куда они дошли в 1945 году. За проявленную храбрость прадед был награждён медалью «За отвагу».

Мы дети, внуки, правнуки помним и чтим память нашего аташки. Мы гордимся его подвигом, участвуя в акции «Батырларға тағзым», отдаем дань памяти аташке и всем тем, кто подарил нам мирное небо».

Особую атмосферу единства и гордости за поколение победителей создавали 10 тематических растяжек с надписью: «Батырларға тағзым!», украшенных национальным орнаментом и юбилейной символикой, посвященной 80-летию Великой Победы.

В оформлении колонн использовали 500 государственных флагов, а для участников подготовили 10 тысяч казахстанских флажков и 20 тысяч патриотических лент «Жеңіс лентасы». В организации мероприятия приняли участие 500 волонтеров. Ярким моментом стало развертывание молодежью огромного Государственного флага размером 14 на 7 метров.

Память о Победе – это не только история, но и нравственный ориентир для настоящего и будущего. Акция «Батырларға тағзым» стала подтверждением того, что подвиг героев-казахстанцев навсегда останется в сердцах соотечественников.

#Алматы #День Победы #шествие

Популярное

Все
В Байсеите родились герои Бреста
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Подвиг на все времена
Защищали Отечество, спасая раненых
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
Имя казахстанца увековечили на Орловщине
В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»
Диорама расскажет о былом
Спасибо, ветераны, за Победу!
Отцу не было и восемнадцати
Незабываемые огненные годы
Ищем ровесников следы…
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Детство, опаленное войной
Они освобождали Европу
На медицинской передовой
Забота о ветеранах – приоритет социальной политики государства
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Актау станет международным курортом
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни мая
Школьники реконструировали историю освобождения концлагеря
Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей
Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки на Алтае
Праздник музыки: более 30 мероприятий пройдет в рамках международного фестиваля «Опералия»
Трамп уволил советника по национальной безопасности Майка Уолтца
Современные технологии для защиты от паводков применяют в СКО
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Полководец. Писатель. Патриот
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Боевой путь пулеметчика

Читайте также

Спикер Сената почтил память ветеранов войны
Премьер возложил цветы к памятнику Талгату Бегельдинову
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
Они освобождали Европу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]