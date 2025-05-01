Бауырсаки раздавали в парке Астаны

Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В парке «Жастар» в районе Алматы прошла акция «Бауырсақ біріктіреді», приуроченная ко Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: gov.kz

Инициатором выступил молодёжный ресурсный центр «Астана жастары». В честь праздника волонтёры раздали прохожим 15 килограммов бауырсаков.

Цель акции — напомнить о дружбе и единстве всех этносов, живущих в Казахстане.

«Люди останавливались, улыбались, благодарили. Кто-то подходил с детьми, кто-то делился воспоминаниями о детстве и доме. Мы не просто угощали — мы создавали атмосферу тепла и взаимного уважения», — рассказала волонтёр Дана Такенова.

Напомним, 1 мая отмечают День единства народа Казахстана. В честь этого знаменательного праздника в столице проводятся десятки разноплановых культурно-спортивных мероприятий – от интеллектуальных викторин и выставок до концертов и забега.

#Астана #деньединства #бауырсак

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