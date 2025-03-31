Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты

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Дана Аменова
корреспондент

Инициатива направлена на поддержку одарённых, привлекательных и незаурядных дам, которые достойны всеобщего признания, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

По словам продюсера, проект призван популяризировать достижения представительниц прекрасной половины человечества, продемонстрировать внешнюю красоту и глубокий внутренний мир казахстанок разных возрастов и профессий.  

Как уточняется, мероприятие направлено на поддержку амбициозных, талантливых и креативных женщин, чьи достижения и взгляды заслуживают внимания. Они смогут побороться за денежный приз, который позволит им реализовать свою бизнес-идею.

«Так как это конкурс красоты, то, конечно, внешние данные тоже важны. Но самое главное – это ваша личность. Возможно, вы - многодетная мама, которая воспитывает будущих лидеров, или вы создали социально значимый проект, дающий рабочие места. Может быть, вы преодолели тяжелые испытания и смогли изменить свою жизнь. Если вам есть что сказать – мы ждем вас!» – объявила Баян Алагузова. 

По итогам отбора ожидается, что в проект войдут около 15-20 участниц.

Как отмечает сама Баян, это шоу обещает быть настоящим подарком для зрителей и останется в памяти благодаря яркому посылу, реальным историям, индивидуальности конкурсанток и их желанию внести вклад в развитие общества. 

#конкурс #анонс #красота #Баян Алагузова

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