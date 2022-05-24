Бегающие на крыше 19-этажного дома дети попали на видео в Актау

В Актау дети устроили опасные игры на крыше 19-этажного дома. Душераздирающие выкрутасы подростков на крыше высотки сняли на видео. На кадрах, попавших в Сеть, трое мальчиков бегают друг за другом на высоте 19 этажей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Опасные игры сняли на видео соседи, они же вызвали полицию. Та прибыла на сигнал, однако подростков на крыше уже не было. А после того, как видео попало в интернет, полицейские решили установить их личности.

"Поступил вызов о том, что дети бегают на крыше жилого комплекса "Грин Плаза". На вызов выехали сотрудники ювенальной полиции, но в тот момент на крыше уже никого не было. В Сети позже появилось это видео бегающих на крыше детей. Сотрудники ювенальной полиции устанавливают личности несовершеннолетних. В данный момент крыша закрыта, доступ закрыт", - рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Жилой комплекс считается элитным и находится под круглосуточной охраной. Дети, видимо, местные: посторонних сюда не пускают.

Родителям грозят выговор и штраф. В КСК говорят, это не первый случай. Дети не раз ломали замки и открывали люки. Теперь обслуживающая компания решила сменить тактику – перейти от предупреждений к наказанию.

"В последнее время думаем через участковых этот вопрос решать, так как мы сейчас не имеем права принимать какие-либо меры к детям. Поэтому будем действовать через департамент полиции, пусть через участковых с родителями разговаривают. И родителей пусть штрафуют из-за того, что за детьми они не смотрят", - заявила директор обслуживающей компании Анар Кабылова.