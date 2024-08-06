Беглых преступников намерены выявлять с помощью ИИ в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Подробнее об этом в соцсетях рассказал генпрокурор РК Берик Асылов.

«Генпрокуратурой усилен надзор за розыском граждан, скрывшихся от правосудия. Прокуроры сами в текущем году путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов», – написал он в соцсети Х.

По его словам, с августа к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау подключена IT-разработка с элементами ИИ по автоматическому распознанию беглых преступников, должников и пропавших без вести.

За два дня уже распознано два гражданина, скрывшихся от следствия и два без вести пропавших.