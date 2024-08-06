Беглых преступников намерены выявлять с помощью ИИ в Казахстане

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Дана Аменова
Корреспондент

Камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей помогли задержать 53 беглеца, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

 Подробнее об этом в соцсетях рассказал генпрокурор РК Берик Асылов.

«Генпрокуратурой усилен надзор за розыском граждан, скрывшихся от правосудия. Прокуроры сами в текущем году путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов», – написал он в соцсети Х

По его словам, с августа к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау подключена IT-разработка с элементами ИИ по автоматическому распознанию беглых преступников, должников и пропавших без вести.

За два дня уже распознано два гражданина, скрывшихся от следствия и два без вести пропавших.

«С помощью ИИ по камерам можно найти лиц, даже несмотря на изменение возраста и внешности, что значительно усилит розыскную работу. Поручил прокурорам внедрить систему во всех регионах. Сейчас в розыске свыше 9 тыс. лиц, из них 2,2 тыс. преступников и 2 тыс. пропавших людей», – подытожил Берик Асылов. 

#казахстан #Генпрокуратура #преступники #ИИ #выявление

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