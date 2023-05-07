Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре

Нурмаганбет, выступающий во втором среднем весе, встретился с венесуэльцем Аргенисом Эспаньей, передает Кazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz .

Фото: smi24.kz

Поединок был запланирован на восемь раундов, но завершился в первом. Казахстанец нокаутировал соперника.

Для Нурмаганбета, который в любителях становился чемпионом Азии-2019, это десятая победа в профи и восьмая - досрочная.

Его соперник же проиграл во второй раз при 15 выигрышах.

Отметим, что в главном событии вечера абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Саул Канело Альварес защитил свои титулы в бою против обязательного претендента из Великобритании Джона Райдера.