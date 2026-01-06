На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели планы работ по приоритетам развития, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в программном интервью «Казахстан вступил в новый этап модернизации», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

- Президент ставит перед нами задачу не только сохранить текущие результаты экономического развития, но и нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат. Это касается всех отраслей, в том числе энергетики, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития АПК, туризма, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Была отмечена необходимость перезагрузки фискальной политики по принципу «от контроля к партнерству» с выравниванием существующих диспропорций.

В энергетическом и коммунальном секторах акцент сделан на своевременное и качественное внедрение принятых подходов.

- Справедливое тарифообразование является необходимым шагом для их воплощения. Государство, в свою очередь, адресно поддержит тех, кто реально нуждается, — отметил Бектенов.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами поручено приступить к реализации Национального проекта по модернизации ЖКХ.

Перед Министерством сельского хозяйства Бектенов поставил задачу в недельный срок внести предложения по развитию отрасли с конкретными мерами по увеличению производства и экспорта мяса. Также поручено расширять линейку механизмов льготного кредитования аграриев.

- Механизм льготного кредитования взамен прямого субсидирования аграриев показал свою эффективность. Министерству совместно с Холдингом «Байтерек» необходимо и дальше расширять линейку аналогичных инструментов поддержки сельского хозяйства, — подчеркнул Премьер.

Министерству туризма и спорта совместно с акиматами в месячный срок необходимо скорректировать Концепцию развития туризма до 2029 года с конкретным планом мероприятий. Дополнительно совместно с Министерством науки и высшего образования поручено принять меры по решению кадровых вопросов отрасли.

Далее Бектенов акцентировал внимание на необходимости обеспечения своевременной реализации инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере.

- Решаются задачи по строительству транспортно-логистических узлов, модернизации морских портов, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Определены ответственные госорганы и организации. Министерству транспорта, акиматам и компаниям обеспечить своевременную реализацию утвержденных мероприятий, — подчеркнул глава Кабмина.

Вместе с тем Министерству внутренних дел дано поручение активизировать работу по выявлению и пресечению правонарушений на дорогах и в общественных местах с применением цифровых технологий, Министерству просвещения — продолжить внедрение правил дорожного движения в образовательные программы.

Кроме того, Премьер-министр поручил министерствам просвещения, здравоохранения, финансов в недельный срок внести предложения по пересмотру политики субсидирования частных школ и медицинских организаций.

- Необходимо прекратить избыточное финансирование. Если бизнес не способен работать в условиях честной конкуренции, нужен ли нам вообще такой бизнес? Всем известно, что в этой сфере широко распространено мошенничество. Поручаю министерствам просвещения, здравоохранения, финансов в недельный срок внести конкретные предложения по решению указанных вопросов, — заявил Олжас Бектенов.

Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами необходимо будет предусмотреть меры по предотвращению мошенничества при назначении пособий и выплат.

В целом Премьер отметил, что программное интервью Президента Касым-Жомарта Токаева определяет приоритетные направления работы Правительства.

- Программное интервью Президента четко определило цели и задачи, стоящие перед нами на ближайшую перспективу. Всем центральным и местным госорганам, нацкомпаниям необходимо приложить все усилия для их успешной реализации. Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и обеспечить конкретный результат. С отчетами и презентациями пора заканчивать. Если нет результата — все это пустая трата времени. Если не справляетесь — говорите открыто. Мы решим этот вопрос, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поставил задачу перед заместителями по координации исполнения всех поручений по своим направлениям.