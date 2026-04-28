Бектенов дал ряд поручений по развитию и внедрению ИИ

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики, сообщает Kazpravda.kz

В ходе заседания Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости наращивания вычислительной инфраструктуры для ИИ на фоне роста спроса со стороны госорганов и бизнеса.

«Для эффективного использования искусственного интеллекта важную роль играет уровень развития инфраструктуры. В нашей стране развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры – Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. Выросло число обращений от госорганов и бизнеса о выделении вычислительных мощностей суперкомпьютера для разработки ИИ-решений. Это свидетельствует о необходимости увеличения текущих объемов и формирования гибкой политики распределения таких ресурсов. Министерству искусственного интеллекта следует принять соответствующие меры, чтобы ограниченность мощностей не стала сдерживающим фактором», — подчеркнул Премьер-министр.

Также он отметил необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в проект «Долина Центров обработки данных» и создании правовых стимулов для IT-рынка.

«Сейчас реализуется проект «Долина Центров обработки данных» в Павлодарской области. Необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов в этот проект. Министерству искусственного интеллекта в двухнедельный срок разработать законодательные поправки для регулирования и стимулирования развития деятельности облачных провайдеров на территории Казахстана. Казахстан должен быть привлекательным для инвесторов и IT-специалистов, в том числе и зарубежных», — отметил Олжас Бектенов.

Далее Премьер заявил о важности работы по устранению фрагментированности данных, обеспечению доступа бизнеса к госдатасетам и внедрению единых стандартов их использования, поручив ускорить формирование единой инфраструктуры данных.

«Также для масштабного внедрения искусственного интеллекта необходимо решить вопросы фрагментированности данных, доступности бизнеса к государственным наборам данных и введения единых стандартов их использования. Министерству искусственного интеллекта поручаю завершить формирование методологической основы и сосредоточится на создании отраслевых «data-lake», — отметил Бектенов.

Акцент был сделан на качестве и уровне оцифровки данных.

«Полноценное внедрение искусственного интеллекта возможно только с качественными и оцифрованными данными. Ранее уже поручалось обеспечить повышение уровня оцифровки данных во всех отраслях. Эту работу следует активизировать, обеспечить регулярное наполнение «озер данных». Это является базовым условием для развития отраслевых моделей искусственного интеллекта», — подчеркнул руководитель правительства.

Также Бектенов акцентировал внимание на необходимости активного вовлечения частного сектора в реализацию проектов с цифровыми решениями, а также смещения приоритетов финансирования в их пользу.

«Мы не должны ограничиваться только государственными инициативами в сфере искусственного интеллекта. Следует создавать экономические стимулы для активного вовлечения частного сектора и их инициатив. Бизнес обладает технологической гибкостью, компетенциями и скоростью реализации для масштабирования решений. Мы уже видим, что частные компании успешно двигаются в этом направлении. Такие примеры должны быть во всех отраслях экономики. Поэтому пилотные проекты обязательно должны масштабироваться. Финансовым институтам надо поддерживать в первую очередь проекты с высоким уровнем цифровизации и применением искусственного интеллекта», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, он заявил о необходимости системного подхода к развитию ИИ и усиления координации реализуемых инициатив.

«Глава государства ждет от нас принятия системных решений, чтобы искусственный интеллект был не на уровне пилотных инициатив, а стал реальным драйвером отечественной экономики. Необходимо сформировать единый пул ИИ-проектов. Это позволит обеспечить масштабное видение и более эффективную координацию, исключить дублирование и распыление ресурсов», — сказал Премьер-министр.

Далее он отметил необходимость внедрения ИИ в систему прогнозирования социально-экономического развития и поручил разработать конкретный механизм его применения.

«Современные вызовы требуют перехода к более точным инструментам планирования социально-экономического развития. Искусственный интеллект позволяет обрабатывать большие массивы данных, выявлять закономерности и формировать более точные прогнозы. Это позволит повысить эффективность государственной экономической политики», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В этой связи профильным госорганам дано соответствующее поручение.

«Министерству национальной экономики совместно с Министерством искусственного интеллекта необходимо внести конкретный механизм применения искусственного интеллекта для прогнозирования развития экономических процессов», — отметил Премьер-министр.

Также он заявил о необходимости расширения доступа МСБ к технологиям ИИ и усиления подготовки и переподготовки кадров в этой сфере.

«Для большинства предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, искусственный интеллект остается сложным и недоступным инструментом. Основные причины – нехватка компетенций, ресурсов и понятных механизмов внедрения. Поэтому Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами нужно выработать подходы по стимулированию внедрения искусственного интеллекта малым и средним бизнесом. Министерству науки и высшего образования выстроить системную работу не только подготовки новых специалистов в данной сфере, но и обеспечить переподготовку действующих кадров из различных отраслей», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул значимость конституционных гарантий в сфере цифровой безопасности и поставил перед профильным ведомством задачи по жесткому контролю за использованием технологий ИИ.

«Новой Конституцией впервые закреплены права граждан на защиту персональных данных. Это дает импульс дальнейшему развитию отрасли и отражает стратегические приоритеты государства. Сейчас законодательство предусматривает необходимость охраны персональных данных при эксплуатации систем искусственного интеллекта. Поручаю Министерству искусственного интеллекта обеспечить надлежащий контроль в целях исключения несанкционированного доступа третьих лиц и систем к персональным данным, а также защиту прав на объекты интеллектуальной собственности», — отметил Олжас Бектенов.

Руководитель правительства акцентировал внимание на необходимости оперативного запуска новой стратегии «Digital Qazaqstan».

«В заключение хочу отметить, что проект стратегии «Digital Qazaqstan» нацелен на глубокое цифровое преобразование страны и внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Поэтому важно обеспечить его скорейшее согласование и дальнейшую качественную реализацию», — подчеркнул Премьер-министр.

Контроль и координация по данным вопросам закреплены за заместителем Премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.