На расширенном заседании Правительства под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов доложил о проводимой работе по обеспечению устойчивого развития экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Олжас Бектенов подчеркнул, что в соответствии с поставленными Главой государства задачами по дальнейшему укреплению экономики страны, стратегическими целями, обозначенными в Послании народу Казахстана, Правительством в 2025 году были приняты меры, направленные на системные преобразования.

- Принятые решения в налоговой, тарифной и бюджетной политике, цифровом и строительном секторах, а также социальной сфере нацелены на последовательное устранение структурных диспропорций, сдерживающих развитие экономики. Налоговая и бюджетная реформа, позволила сформировать трехлетний бюджет страны без целевых трансфертов из Нацфонда, с планомерным сокращением дефицита бюджета до 0,9% к ВВП к 2028 году. Снижается зависимость местных бюджетов от республиканского с 50% в 2025 году до 34% – в 2028 году, — сказал Олжас Бектенов.

Отмечено, что на фоне проведенных реформ по итогам 2025 года удалось сохранить устойчивый рост экономики. В стоимостном выражении увеличение ВВП составило $20,1 млрд.

В целом, рост ВВП за 2025 год составил 6,5%. Экономическую динамику обеспечило ускоренное развитие ключевых отраслей: транспорт вырос на 17,8%, строительство – на 14,6%, горнодобывающая промышленность – на 17,4%, обрабатывающая промышленность – на 12,2%, торговля – на 26% и сельское хозяйство – на 5,9%.

Приоритетно в стране ведется модернизация инфраструктуры страны и реализация крупных промышленных проектов. По словам Премьер-министра, отдельное внимание будет уделено поддержке микро и малого бизнеса.

- В соответствии с Вашим поручением по обеспечению экономической стабильности утверждена программа «Іскер Аймақ», систематизирующая меры финансовой, нефинансовой и инфраструктурной поддержки для субъектов микро и малого бизнеса, — отметил Олжас Бектенов.

При этом подчеркнуто, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала МСБ. В этой связи Правительство совместно с бизнес-сообществом разрабатывает дополнительные финансовые и регуляторные меры поддержки. Одной из ключевых мер станет программа переоснащения малых и средних предприятий современным оборудованием. Специальная программа по линии холдинга «Байтерек» позволит предпринимателям за 10 дней получить льготный кредит на покупку современных станков без дополнительных залогов. Это позволит бизнесу повысить конкурентоспособность и решить проблему изношенной материально-технической базы.

С учетом поручения, озвученного Главой государства на заседании Национального курултая, обеспечивается мягкое внедрение нового Налогового кодекса и учет конструктивных предложений бизнеса. Ранее было принято решение об отмене всех налоговых проверок за периоды до 1 января 2026 года. Дополнительно не будут применяться меры ответственности к микро- и малому бизнесу за нарушения, допущенные в текущем году.

По итогам 2025 года количество действующих субъектов МСБ в Казахстане увеличилось на 5% и превысило 2,2 млн предприятий. Численность занятых в секторе выросла на 3,9% и составила 4,5 млн человек, что соответствует около 46% занятых и почти половине всего экономически активного населения страны.

Доля МСБ в валовом внутреннем продукте составила 40,5%, объем выпуска продукции – порядка 73 трлн тенге.