Бектенов: Наши заводы сами могут производить все нужные продукты

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Премьер посетил предприятия АПК Северо-Казахстанской области.

«Премьер-министр поручил профильным министерствам оперативно выстроить адресную работу – связать с отечественным производителем аграриев, нуждающихся в обновлении техники. Параллельно с этим министерства, акиматы и холдинг «Байтерек» должны содействовать предпринимателям в применении мер господдержки в рамках имеющихся льготных программ», - сообщает официальный сайт Кабмина.

По поручению главы государства планируется выделение 450 млрд тенге на льготный лизинг сельскохозяйственной техники исключительно отечественного производства с применением встречных обязательств.

«Продовольственную безопасность нужно развивать решительными темпами. Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость развития глубокой переработки с доведением доли продукции АПК до 70%. Успешный отечественный бизнес – это прежде всего казахстанская продукция на прилавках и рабочие места. Сегодня у нас на внутреннем рынке присутствуют импортные молочные продукты. Хотя наши заводы сами могут производить все нужное, возможности для этого имеются», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область премьер-министр также ознакомился с ходом модернизации коммунально-энергетического сектора и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Во время посещения Петропавловской ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго» внимание было уделено вопросу качественного и бесперебойного обеспечения жителей теплоэнергией.