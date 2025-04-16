Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем. Внимание уделено сотрудничеству в области реализации крупных инфраструктурных проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены итоги совместной работы по реконструкции автодорог Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш протяженностью 768 км и 363 км соответственно и модернизации завода по производству дорожного битума Caspi Bitum.

Руководитель Правительства отметил необходимость обеспечения высокого качества и сроков строительства, выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь председатель CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в агропромышленном секторе и реализации совместных проектов в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.