Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам цифровизации органов юстиции в рамках исполнения поручения Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассмотрены темпы внедрения цифровых решений в ключевые направления правовой системы, меры по повышению прозрачности и эффективности исполнительного производства, модернизации судебно-экспертной деятельности и расширению доступа населения к правовой помощи.

Олжас Бектенов отметил, что цифровизация и внедрение элементов искусственного интеллекта играет важную роль в повышении эффективности развития всех отраслей.

«Запущенный Главой государства на днях суперкомпьютер открывает новую страницу в цифровом развитии нашей страны. Это первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер и самое мощное в регионе вычислительное решение. Его возможности будут доступны для государственных органов, научных институтов, вузов и бизнеса. Поэтому все ведомства должны активизировать работу в данном направлении», - подчеркнул Олжас Бектенов.

На совещании министр юстиции Ерлан Сарсембаев доложил о цифровой трансформации отрасли и внедрении новых сервисов.

В системе «E-нотариат» с 1 апреля 2025 года появился «Личный кабинет сторон». Функция позволяет должнику онлайн выразить согласие или возражение в отношении исполнительной надписи, обеспечивается биометрическая идентификация и контроль за соблюдением территориальности. Благодаря внедрению данного сервиса более 450 тыс. граждан получили уведомления, из них свыше 43 тыс. воспользовались возможностью заявить возражение. В результате количество жалоб по данному направлению сократилось на 20%.

В сфере исполнительного производства внедрен «Цифровой ассистент». Система позволяет отслеживать постановления и оплачивать задолженность онлайн, для частных судебных исполнителей (ЧСИ) введены напоминания о сроках исполнения. Одновременно реализуется механизм автоматического распределения исполнительных документов между ЧСИ, что исключает возможность неправомерных договоренностей и снижает административную нагрузку.

Ерлан Сарсембаев также доложил о запуске пилотного модуля освидетельствования живых лиц в системе «Е-Сараптама». Цифровое решение направлено на повышение качества судебных экспертиз за счет автоматизации формирования заключений и использования шаблонов осмотра. Параллельно разрабатывается новая версия модуля, включающая функции искусственного интеллекта для минимизации человеческого фактора и повышения прозрачности.

Отмечено, что в рамках оказания правовой помощи населению с мая 2025 года запущен «Цифровой консультант» на базе искусственного интеллекта в системах «Әділет» и «Е-Заң көмегі». Сервис предоставляет гражданам автоматические консультации по типовым правовым вопросам, снижая нагрузку на сотрудников государственных органов.

Также ведется разработка цифровых решений в сфере нормотворчества. В области интеллектуальной собственности Министерством инициирован законопроект о создании Единой цифровой платформы для управления авторскими правами на коллективной основе. Презентация сервиса запланирована на 2026 год.

Премьер-министр подчеркнул важную роль органов юстиции в правовой системе страны. Отмечено, что эффективное правоприменение невозможно без современных инструментов, повышающих прозрачность, доступность и оперативность юридических процедур. Внедрение цифровых решений в этой сфере особенно важно в контексте провозглашенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым принципа «Закон и Порядок».

«Глава государства отметил необходимость построения целостной системы цифровизации во всех отраслях. Правительство приступило к внедрению искусственного интеллекта в государственных органах. Эта работа ведется повсеместно. Цифровизация органов юстиции сегодня является одним из ключевых направлений реформирования правовой системы и важным инструментом обеспечения верховенства закона. Требуются оперативные, прозрачные и эффективные правовые решения», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что реализация цифровых решений должна опираться на принцип человекоцентричности. Это позволит упростить взаимодействие граждан с государством, повысить прозрачность процедур и обеспечить надежную защиту прав граждан.

По итогам совещания даны поручения, направленные на расширение применения искусственного интеллекта, внедрение новых цифровых решений и продвижение законодательных инициатив в сфере юстиции.