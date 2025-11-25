Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства отметил необходимость внедрения цифровых технологий в сферу управления отходами, сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, он поручил Министерству экологии совместно с акиматами областей принять меры по созданию и финансированию инфраструктуры сбора, переработки и утилизации отходов за счет экологических платежей.

«Согласно действующему бюджетному законодательству, эмиссии в окружающую среду и другие экологические платежи направляются в местный бюджет. При этом, регионами не проводится должная работа по решению экологических вопросов за счет данных средств. В связи с этим Министерству экологии совместно с акиматами областей поручаю принять меры по созданию и финансированию инфраструктуры сбора, переработки и утилизации отходов за счет экологических платежей», — подчеркнул Олжас Бектенов.