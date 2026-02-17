Бектенов поручил представить перечень новых проектов в сфере переработки

Экономика,Правительство
151

По его словам, необходимо изменить структуру обрабатывающей промышленности

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на расширенном заседании Правительства Глава государства подчеркнул необходимость принятия мер по поддержке реального производства, привлечению инвесторов и внедрению передовых цифровых технологий, сообщает Kazpravda.kz

- Нам необходимо изменить структуру обрабатывающей промышленности. По ряду направлений по-прежнему сохраняется большая доля продукции низкого передела. Это означает, что основная добавленная стоимость формируется вне нашей экономики. Наша цель – обеспечить устойчивый переход к выпуску более сложной и технологичной продукции. Речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда, — подчеркнул Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Премьер-министр поручил министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу «Байтерек» в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом.

Он отметил, что каждый вводимый проект должен рассматриваться не изолированно, а с точки зрения его мультипликативного эффекта на экономику.

- Отраслевые госорганы и акиматы должны обеспечивать перспективные инвестпроекты соответствующей инфраструктурой, ресурсами, мерами господдержки, — отметил руководитель Правительства.

#промышленность #Бектенов #переработка #проекты

