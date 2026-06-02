Бектенов поручил расширить проверки бизнеса

Правительство

По его словам, необходимо обеспечить жесткий контроль ко всем субъектам малого и среднего бизнеса - здоровье и безопасность граждан должны быть главным приоритетом

Фото: пресс-служба правительства РК

Процесс мониторинга, видеонаблюдения и контроля рабочего процесса должен быть оцифрован как можно быстрее. Такое указание дал Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz

Глава Кабмина подчеркнул, что внедрение цифровых систем наблюдения позволит снизить число нарушений на предприятиях, не охваченных проверками.

«Надо активизировать работу по внедрению современных цифровых систем мониторинга, видеонаблюдения и автоматизированного контроля за процессом производства и безопасностью. В Карте трудовых рисков Министерства труда находятся все производственные предприятия, параметры безопасности и охраны труда. Однако нарушения могут происходить не только на предприятиях. Это возможно и на строительных объектах, даже в пунктах общественного питания. И они не охвачены никакими мониторингами и регулярными проверками», –– отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах МСБ. Внедряемые на крупных предприятиях современные системы контроля и защиты работников должны стать стандартом для всех производств.

«Необходимо обеспечить жесткий контроль ко всем субъектам малого и среднего бизнеса. Здоровье и безопасность наших граждан должны быть главным приоритетом. Как показывают результаты проверок, крупными предприятиями оперативно принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Это снижает риски чрезвычайных ситуаций. На таких объектах есть даже системы позиционирования каждого работника. Рабочие своевременно обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, внедряются дополнительные цифровые меры контроля производственных процессов. Таким правилам должны придерживаться все производства и компании», –– подчеркнул Олжас Бектенов.

Также, в целях дальнейшего усиления мер по обеспечению безопасных условий труда он поручил госорганам подготовить законодательные поправки по расширению функций государственной инспекции труда.

«Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами разработать законодательные поправки в части наделения государственной инспекции труда расширенными функциями. Это будет способствовать усилению трудовой дисциплины и соблюдению безопасности труда, причем не только на крупных предприятиях, но и в сфере малого и среднего бизнеса», – добавил Премьер.

#поручение #бизнес #Бектенов #проверки

