Бектенов поручил ускорить работу по оценке и возмещению ущерба в пострадавших от наводнения регионах

Паводки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, идет отставание на стадии оценки ущерба

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. Он заслушал акимов пострадавших регионов и министров по курируемым направлениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В целом в регионах Казахстана, пострадавших от паводков, свыше 60 тыс. человек уже вернулись в свои дома. Жителям, которые находятся в эвакуационных пунктах, оказывается необходимая помощь местными исполнительными органами. 26 651 семья получила единовременную выплату в размере 100 МРП на сумму свыше 10 млрд тенге.  

Акиматы на местах ведут работу по обеспечению пострадавших качественным жильем. 239 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ведется строительство 794 новых домов для пострадавших граждан.

Кроме того, 891 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. В целом в пострадавших регионах обследовано 11 137 жилых домов, по 7 863 объектам проведена оценка. Объем государственной помощи за павший скот превысил 1,3 млрд тенге.

Глава правительства акцентировал внимание на темпах работы.

«Предстоит большой фронт работы в части оценки, возмещения ущерба, восстановления и строительства. На данном этапе мы видим динамику, но имеется отставание на стадии оценки ущерба. В условиях ЧС все процессы нужно ускорить. Необходимо оперативно перенаправить оценщиков из регионов, где подсчет ущерба уже завершен, в Атыраускую и другие области», — подчеркнул Олжас Бектенов и поручил провести качественную оценку в максимально сжатые сроки.

Акиматам на местах поручено оказать содействие прибывающим специалистам.

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