Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных государственных органов, Агентства по защите и развитию конкуренции и АО «ФНБ «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Особое внимание было уделено вопросам реализации поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым задач по дальнейшей либерализации экономики и развитию конкуренции, включая устранение барьеров на товарных и цифровых рынках, совершенствование регулирования в сферах здравоохранения, связи, электроэнергетики, услуг естественных монополий.

Комиссией рассмотрен ход исполнения Указа Главы государства «О мерах по либерализации экономики». Одним из приоритетных направлений является сокращение срока вывода лекарств на рынок с 3–5 лет до 100 рабочих дней. Министерство здравоохранения внедряет композитную госуслугу по принципу «единого окна», объединяющую ключевые этапы регистрации и экспертизы препаратов. В целях обеспечения широкого доступа населения к инновационной медицине и трансферту технологий Комиссией рассмотрены вопросы внедрения сквозной цифровизации и параллельного включения лекарственных средств и медизделий во все ключевые перечни закупа.

Внимание уделено вопросам верификации мобильных устройств, необходимой для включения данных в базу идентификационных кодов. Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев проинформировал о проводимой институциональной работе в рамках законопроекта «О развитии рынка телекоммуникаций и центров обработки данных». Четкое законодательное закрепление процедуры верификации обеспечит устойчивость системы регистрации и стабильное функционирование цифровой инфраструктуры.

Кроме того, доложено о проводимой работе по развитию рынка систем электронного документооборота и формированию конкурентной среды в цифровом секторе.

Обсуждены вопросы функционирования Единого закупщика электроэнергии, введенного для привлечения инвестиций, ввода новых мощностей, выравнивания тарифной нагрузки, а также устранения проблемных вопросов в области подъездных путей.

С комментариями касательно мер по либерализации отраслей экономики выступили первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и др.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений госорганам и ведомствам:

Министерству финансов: совместно с заинтересованными госорганами обновить Реестр госимущества, закрепив при этом нормативное требование по его периодической актуализации с учетом дочерних компаний Фонда и холдингов.

Министерству национальной экономики: совместно с АЗРК и госорганами подготовить предложения по отмене норм, ограничивающих свободу формирования цен и тарифов, за исключением монопольных рынков; утвердить Дорожные карты по объектам приватизации с целью повышения их инвестиционной привлекательности; совместно с Министерством энергетики синхронизировать сроки отмены перекрестного субсидирования электроэнергии и коммунальных услуг с учетом Указа о либерализации.

Министерству здравоохранения: ускорить оцифровку процессов включения лекарств и медизделий в перечни закупа Единого дистрибьютора и амбулаторного лекарственного обеспечения.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития: принять законодательные изменения по верификации мобильных устройств; совместно с АЗРК продолжить работу по совершенствованию процедур отбора участников электронного документооборота.

Министерству национальной экономики: принять законодательные поправки для самостоятельного выявления субъектов естественных монополий.

АО «ФНБ «Самрук-Қазына»: совместно с АЗРК продолжить дальнейшую работу по совершенствованию подходов в рамках закупок Фонда.

 

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Весенняя непогода накроет Казахстан
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Конституционная реформа и общественное доверие
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Изменен срок выписки ЭСФ на рынке электроэнергии
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Серик Жумангарин провел встречу с фермерами Акмолинской обл…
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экон…

