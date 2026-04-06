Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных государственных органов, Агентства по защите и развитию конкуренции и АО «ФНБ «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Особое внимание было уделено вопросам реализации поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым задач по дальнейшей либерализации экономики и развитию конкуренции, включая устранение барьеров на товарных и цифровых рынках, совершенствование регулирования в сферах здравоохранения, связи, электроэнергетики, услуг естественных монополий.

Комиссией рассмотрен ход исполнения Указа Главы государства «О мерах по либерализации экономики». Одним из приоритетных направлений является сокращение срока вывода лекарств на рынок с 3–5 лет до 100 рабочих дней. Министерство здравоохранения внедряет композитную госуслугу по принципу «единого окна», объединяющую ключевые этапы регистрации и экспертизы препаратов. В целях обеспечения широкого доступа населения к инновационной медицине и трансферту технологий Комиссией рассмотрены вопросы внедрения сквозной цифровизации и параллельного включения лекарственных средств и медизделий во все ключевые перечни закупа.

Внимание уделено вопросам верификации мобильных устройств, необходимой для включения данных в базу идентификационных кодов. Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев проинформировал о проводимой институциональной работе в рамках законопроекта «О развитии рынка телекоммуникаций и центров обработки данных». Четкое законодательное закрепление процедуры верификации обеспечит устойчивость системы регистрации и стабильное функционирование цифровой инфраструктуры.

Кроме того, доложено о проводимой работе по развитию рынка систем электронного документооборота и формированию конкурентной среды в цифровом секторе.

Обсуждены вопросы функционирования Единого закупщика электроэнергии, введенного для привлечения инвестиций, ввода новых мощностей, выравнивания тарифной нагрузки, а также устранения проблемных вопросов в области подъездных путей.

С комментариями касательно мер по либерализации отраслей экономики выступили первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, министр энергетики Ерлан Аккенженов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления АО ФНБ «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и др.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений госорганам и ведомствам:

Министерству финансов: совместно с заинтересованными госорганами обновить Реестр госимущества, закрепив при этом нормативное требование по его периодической актуализации с учетом дочерних компаний Фонда и холдингов.

Министерству национальной экономики: совместно с АЗРК и госорганами подготовить предложения по отмене норм, ограничивающих свободу формирования цен и тарифов, за исключением монопольных рынков; утвердить Дорожные карты по объектам приватизации с целью повышения их инвестиционной привлекательности; совместно с Министерством энергетики синхронизировать сроки отмены перекрестного субсидирования электроэнергии и коммунальных услуг с учетом Указа о либерализации.

Министерству здравоохранения: ускорить оцифровку процессов включения лекарств и медизделий в перечни закупа Единого дистрибьютора и амбулаторного лекарственного обеспечения.

Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития: принять законодательные изменения по верификации мобильных устройств; совместно с АЗРК продолжить работу по совершенствованию процедур отбора участников электронного документооборота.

Министерству национальной экономики: принять законодательные поправки для самостоятельного выявления субъектов естественных монополий.

АО «ФНБ «Самрук-Қазына»: совместно с АЗРК продолжить дальнейшую работу по совершенствованию подходов в рамках закупок Фонда.