Бектенов встретился с пострадавшими от паводков семьями в СКО

Правительство, Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в СКО ознакомился с первичными результатами работ по ликвидации последствий паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство 

Фото: Правительство

В рамках рабочей поездки в СКО премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с первичными результатами работ по ликвидации последствий паводков и обеспечению жильем пострадавших от паводков жителей. Проверен процесс строительства и выдачи новых домов, а также осмотрены дома после проведенного ремонта жителями и с привлечением механизированных бригад.

«Ваши семьи одни из первых получили ключи от новых домов – наши строители в усиленном темпе вели работы. Вопрос качества строительства не менее важный и находится на контроле», – заявил он.

Глава правительства посетил новый построенный дом в микрорайоне «Бірлік» Петропавловска и побеседовал с членами семей, получивших ключи от нового жилья. Олжас Бектенов выразил благодарность жителям за проявленное понимание и содействие в устранении последствий масштабного паводка. Обсуждены темпы строительства и качество сданного жилья, а также в целом вопрос поддержки жителей в постпаводковый период.


 

«Президент Касым-Жомарт Токаев на особом контроле держит вопрос восстановления жилья всем пострадавшим от паводка. Северо-Казахстанская область одна из первых завершила строительство домов для жителей подтопленных микрорайонов города. Заселить всех пострадавших в дома до наступления холодного сезона – это наша приоритетная задача», — подчеркнул Олжас Бектенов и поручил акимату благоустроить прилегающую территорию.

 
Всего в регионе ведется строительство 700 домов и детского сада на 90 мест. Накануне ключи от 53 домов были переданы семьям для заселения. До конца июня планируется выдача еще 47 домов, строительство 600 домов завершат до конца августа т.г. Микрорайон «Бірлік» обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, выполнено устройство грунтовых дорог, ведется благоустройство зон для прогулок и отдыха.
 
Отдельное внимание было уделено качеству и технологичности возводимых сборно-щитовых домов. В настоящее время залит фундамент более чем на 100 участках, начата сборка конструкций, параллельно проводятся работы по подключению водоснабжения.

В ходе поездки Олжас Бектенов также ознакомился с работами по ремонту домов, подлежащих восстановлению. СКО – единственный регион, где в ликвидации последствий паводка задействованы механизированные бригады. Так, только в микрорайоне Подгора в зоне подтопления оказались 1 133 дома, из которых 309 нуждаются в ремонте. Работы поэтапно осуществляют 24 мехбригады, всего по Петропавловску таких формирований 85. На сегодня производится замена полов, штукатурка стен, укладка гипсокартона.

Кроме того, глава правительства посетил частный жилой дом, ремонт в котором будет осуществлен собственниками самостоятельно на выплаченные в виде компенсации средства. Бектенов отметил, что ключевая задача правительства – вернуть всех эвакуированных жителей в свои дома, на сегодня данный процесс завершен для 64 тыс. человек.
 
Всего в пострадавших регионах Казахстана на сегодня 841 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Ведется строительство 1825 новых домов. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получила 4521 семья.

Напомним, сегодня в Петропавловске в новом микрорайоне «Бірлік» вручили ключи от первых 53 новых домов пострадавшим от паводка, которые построены на средства фонда «Қазақстан халқына». 

#паводки #СКО #жилья

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