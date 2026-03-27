Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов выступил в Шымкенте на Международном цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026 на тему «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр Казахстана, открывая пленарное заседание форума, обозначил ключевые направления развития искусственного интеллекта: институциональная основа, цифровая инфраструктура, человеческий капитал.

«В Казахстане цифровизация и искусственный интеллект становятся основой новой экономической модели. Именно поэтому Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта, подчеркивая особую значимость этой сферы для нашей страны.

В этом году в Казахстане проходят масштабные политические реформы и преобразования. Гражданами нашей страны принята новая Конституция, и в ней впервые на конституционном уровне закреплены цифровые права. Это не только дает серьезный импульс дальнейшему развитию отрасли, но и отражает стратегические приоритеты государства.

Закрепление цифровых прав на самом высоком уровне подчеркивает, что цифровая трансформация для нас – это не только про технологии, но и про четкие правовые гарантии, защиту данных и принципы доверия. Тем самым Казахстан формирует предсказуемую и устойчивую правовую среду для развития цифровых технологий и искусственного интеллекта», — подчеркнул Олжас Бектенов.