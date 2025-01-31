Бектенов выступил на цифровом форуме Digital Almaty 2025

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов выступил на Международном цифровом форуме «Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры» в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В пленарном заседании приняли участие премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, первый вице-президент Исламской республики Иран Ареф Мохаммед-Реза, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Также были приглашены представители международных организаций, финансовых институтов. На площадке подняты вопросы перспектив инновационного развития и интеграции AI в экономику, промышленные экосистемы, медицину, образование и другие сферы.

В ходе выступления на пленарном заседании форума премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул ключевые факторы развития искусственного интеллекта: развитие человеческого капитала, цифровую инфраструктуру и институциональную основу. Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что определяет критическую роль ИИ в экономическом развитии.

«Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок. Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал создание экосистемы компетенций на базе Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai. Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений», — отметил Олжас Бектенов, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.ai.

Одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет планируется обучить 1 млн человек с полным охватом государственных служащих. В данном направлении ведется работа. К примеру, в прошлом году в Казахстане совместно с известным французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Образовательный процесс основан на инновационных методах, включая геймификацию и систему peer-to-peer, что исключает необходимость преподавателей. Казахстан выразил готовность к обмену опытом в вопросах внедрения нестандартных подходов в подготовке квалифицированных кадров.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость эффективного распределения вычислительных ресурсов в условиях развития цифровой инфраструктуры. Разработка суверенных больших языковых моделей (LLM) и мультимодальных систем позволит укрепить безопасность и адаптивность цифровых решений с учетом локальных особенностей, культурных аспектов и потребностей граждан.

В рамках формирования институциональной основы для развития искусственного интеллекта в Казахстане утверждена соответствующая Концепция, которая стала отправной точкой для разработки Национальной стратегии ИИ. Подготовлен законопроект, направленный на создание благоприятной правовой среды для инноваций. Дополнительно при Президенте РК формируется Совет по развитию искусственного интеллекта, который объединит ведущих отечественных и международных экспертов для внедрения передовых технологий. Кроме того, для поддержки AI-стартапов на базе Astana Hub создан Фонд фондов венчурных инвестиций с целевым объемом $1 млрд.

Олжас Бектенов обратил внимание участников форума на ряд важных аспектов развития искусственного интеллекта. Это вызовы, связанные с влиянием развития искусственного интеллекта на рынок труда, необходимость переподготовки специалистов, вопросы этики, экологическая нагрузка и обеспечение равного доступа к технологиям.

На полях форума были представлены ИИ-стартапы и проекты казахстанских и зарубежных специалистов. Отечественное мобильное приложение Codiplay на сегодня используется уже в 13 странах и охватывает 13 млн детей, обучающихся IT-грамотности. Презентована казахстанская игра Grand Mobile с ролевым режимом в жанре симуляции реальной жизни. Количество уникальных пользователей превышает 5 млн в месяц. Продемонстрирован проект АМК X Belka AI, позволяющий управлять работой крупного предприятия. Технология используется Актюбинской медной компанией и обеспечивает +3% к производственной мощности и +1% к извлечению металла из руды.

Отмечено, что развитие стартапов способствует прогрессу в различных отраслях экономики. Правительство Казахстана открыто для сотрудничества и готово оказывать поддержку новым проектам.