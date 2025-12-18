– Этот день навсегда останется в моем сердце. Трудно подобрать слова, чтобы передать эмоции, которые я испытал, получая в Акорде орден «Құрмет»

Для простого мастера тепло­снабжающего предприя­тия это не просто высокая государственная награда – это знак того, что наш ежедневный, порой незаметный, но жизненно важный труд дейст­вительно ценят.

Пятнадцать лет назад я пришел работать слесарем-сантехником в государственное коммунальное предприятие «Жылу». Специальность теплотехника получил в Кентауском городском многопрофильном колледже. С тех пор морозные ночи, аварийные выез­ды, ответственность за каждую задвижку и каждый градус тепла стали неотъемлемой частью моей жизни. И вчера я особенно остро почувствовал: все было не зря.

За годы работы я привык, что мы редко бываем на виду, но именно от нас зависят уют, спокойствие и комфорт тысяч семей. Получая награду из рук Президента, думал о своем коллективе, о наставниках, которые когда-то учили меня профессии, о коллегах, с которыми мы вместе до рассвета дежурим на объектах теплоснабжения. Эта награда наша общая. Без поддерж­ки команды, взаимовыручки и настоящего профессионального братства ее бы просто не было.

Я испытываю огромную гордость за свою профессию и искреннюю благодарность за доверие, оказанное мне и всему нашему предприятию. Это событие стало мощным стимулом работать еще ответственнее, беречь традиции отрасли и передавать опыт молодым.