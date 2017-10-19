Беспилотные снегоочистители протестировали в Германии

Немецкая компания Daimler опубликовала видеоролик, в котором колонна беспилотных грузовых машин-снегоочистителей Mercedes-Benz Arocs выполнили тестовый заезд, сообщает информационный портал Gagadget.
Машины предназначены для очистки взлетно-посадочных полос от снега и их противогололедной обработки. Оснащены они широкими складными отвалами, щетками, распылителями реагентов и системой определения препятствий. Эта система нужна только на экстренный случай. Обычно при расчистке аэродромов от снега на взлетно-посадочных полосах препятствий не бывает, пояснил портал.
Как отмечается, машины движутся как единый механизм. Автономные грузовики ездят за главной машиной по специальным GPS-маршрутам. Колонной управляют с пульта первого грузовика, причем каждое авто может стать ведущим, если это необходимо. Связь происходит через шифрованные радиосигналы, а установленные системы навигации не позволяют сбиваться с маршрута. При помощи GPS снегоочистители выполняют меры чрезвычайной безопасности.
Пока тесты проходят на закрытых дорогах, без "живого" движения, но совсем скоро беспилотные Arocs должны появиться на трассах Германии. Точная дата пока неизвестна.