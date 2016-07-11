Спорт Бесплатные занятия по футболу проходят во дворах Астаны

В четырех дворах жилых домов открылись детские секции футбола. Тренировки проводятся бесплатно три раза в неделю, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.



В секциях уже занимаются 60 детей от восьми лет и старше.



Футбольные лагеря открылись в районе "Есиль" во дворах домов по улицам Сауран, 5-а, Сарайшык, 34, а также в районе "Алматы" по улицам Абылайхана, 49/3, Жубанова, 10. Начало тренировок – в 15 часов. С ребятами занимаются тренеры Ербол Мусабаев и Павел Халезов.



"Я думаю, что детям с тренерами будет интереснее, потому что они выполняют различные упражнения под нашим руководством. Это уже полупрофессиональный уровень. Мы будем наблюдать за ребятами, у кого будет высокий уровень и хорошие способности, будем отправлять их в футбольный центр города, Детско-юношескую спортивную школу. Постараемся развивать их навыки", – заверил Павел Халезов.



Стоит отметить, что необходимым инвентарем юных спортсменов обеспечивает Федерация футбола Казахстана.



До конца года планируется организовать занятия по футболу еще на 10 дворовых спортивных площадках Астаны.

