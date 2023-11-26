Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года

Экономика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

На очередном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве, принят ряд решений, снимающих барьеры в интеграции и упрощающих торгово-экономические отношения стран Евразийского экономического союза, сообщает Минторговли РК.

"На два года (по 31 декабря 2025 года) продлен беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС. Это будет способствовать дальнейшему развитию рынка электромобилей, развитию зарядной инфраструктуры и улучшению экологической обстановки в крупных городах", – отметили в ведомстве.

Казахстан поступательно расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках госзакупок государств-членов ЕАЭС.

"Добавлена еще одна позиция – одежда и принадлежности, в том числе перчатки, рукавицы из резины. Напомним, что в текущем году был обеспечен доступ отечественных бизнесменов к госзакупкам других государств-членов ЕАЭС по 63 видам товаров. Кроме того, на 1 год продлена возможность использовать сертификат СТ-1 по 276 товарным позициям, где не предусмотрены единые условия производственных и технологических операций", – говорится в сообщении.

Внесены изменения в единый порядок осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе и территориях государств-членов ЕАЭС.

Совет ЕЭК утвердил квоты беспошлинного ввоза говядины в страны ЕАЭС на 2024 год. Учитывая, что собственное производство данного вида мяса в Казахстане практически полностью покрывает внутреннюю потребность, размер квоты для нашей страны определен одним из минимальных – 5 тыс. тонн (Россия – до 100 тыс. тонн, Армения – до 8,5 тыс. тонн, Беларусь – до 7,5 тыс. тонн, Кыргызстан – до 3,5 тыс. тонн). Дополнительные объемы импортной говядины будут направлены на переработку. Ожидается, что данная мера позволит удешевить стоимость колбас и другой мясной продукции в стране.

Следующее заседание Совета ЕЭК состоится 12 декабря в режиме онлайн.

#ЕАЭС #Серик Жумангарин #электромобили #Минторговли РК

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