Общая протяженность сети автодорог республиканского значения в регионе составляет около 2 тыс. км. Из них 30 км находятся на реконструкции, еще 57 км – на капитальном ремонте. В зимнем содержании задействовано более 150 единиц специальной техники и 315 специалистов.

По словам начальника отдела эксплуатации и безопасности движения Северо-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айбека Коржумбаева, регион полностью обеспечен противогололедными материалами. В этом году заготовлено 1 900 тонн соли, 4 300 тонн песка, 710 тонн отсева и 72 тонны реагента, что составляет 100% от необходимого объема. Дефекты выявлены на участке автодороги А-13 Кокшетау – Кишкенеколь – Бидаикский – граница Российской Федерации (на Омск) на отрезке с 213-го по 280-й километр. Здесь зафиксированы уплотненный снег на проезжей части и снежные валы на обочинах.