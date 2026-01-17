Без ухабов и ям

Автодороги
8
Валентина Мелехова

Двадцать специальных автоматизированных измерительных устройств установят в этом году на дорогах Костанайской области. Половина из них появится на трассах республиканского значения, остальные – на областных артериях, на это из облбюджета будет затрачено 2,8 млрд тенге. Напомним: необходимость устанавливать такие системы возникла с 1 января этого года из-за вступления в силу запрета на передвижение по дорогам общего пользования трехосных самосвалов массой выше 25 тонн.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Системы, которые планируем устанавливать с этого года, обеспечат автоматическое измерение весовых параметров транспорт­ных средств, предупреждение перегруза и снижение прежде­временного износа и разрушения дорог. Учитывая, что ежегодно мы ремонтируем сотни километров дорог, вкладывая огромные бюджетные деньги, важно особое внимание уделять их эксплуатации. В этом и помогут автоматизированные измерительные устройства», – пояснил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В 2025-м на реконструкцию и ремонт автодорог региона были потрачены рекордные 103 млрд тенге, благодаря этому новый асфальт уложен на 1 300 км трасс. Привести в порядок удалось артерии, которые не ремонтировались более 30–40 лет.

#дороги #Костанайская область

