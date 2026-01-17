«Системы, которые планируем устанавливать с этого года, обеспечат автоматическое измерение весовых параметров транспорт­ных средств, предупреждение перегруза и снижение прежде­временного износа и разрушения дорог. Учитывая, что ежегодно мы ремонтируем сотни километров дорог, вкладывая огромные бюджетные деньги, важно особое внимание уделять их эксплуатации. В этом и помогут автоматизированные измерительные устройства», – пояснил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В 2025-м на реконструкцию и ремонт автодорог региона были потрачены рекордные 103 млрд тенге, благодаря этому новый асфальт уложен на 1 300 км трасс. Привести в порядок удалось артерии, которые не ремонтировались более 30–40 лет.