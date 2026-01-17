Без ухабов и ям
Валентина Мелехова
Двадцать специальных автоматизированных измерительных устройств установят в этом году на дорогах Костанайской области. Половина из них появится на трассах республиканского значения, остальные – на областных артериях, на это из облбюджета будет затрачено 2,8 млрд тенге. Напомним: необходимость устанавливать такие системы возникла с 1 января этого года из-за вступления в силу запрета на передвижение по дорогам общего пользования трехосных самосвалов массой выше 25 тонн.