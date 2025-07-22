Лидер национальной женской сборной стала второй женщиной-гроссмейстером в истории Казахстана

Фото: instagram.com/bibisarachess/

На заседании Совета Международной шахматной федерации (FIDE) в Батуми стал известен список новых гроссмейстеров. Одним из важнейших итогов заседания стало присвоение почетного звания сильнейшим шахматистам из разных стран мира, сообщает Kazpravda.kz

Особое внимание привлекла 21-летняя Бибисара Асаубаева из Казахстана, ставшая вторым казахстанским гроссмейстером и 43-й женщиной в истории шахмат, удостоенной этого титула.

В заявлении FIDE подчеркивается значимость её достижения для мировой шахматной истории и Казахстана. До неё аналогичного звания была удостоена другая казахстанка Жансая Абдумалик.

В число десяти новых гроссмейстеров также вошел 14-летний казахстанец Эдгар Мамедов.