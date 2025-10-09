Один из самых интересных футбольных сезонов страны подошел к финалу. Командам, представляющим Премьер- и Первую лигу, осталось провести всего по два поединка, после чего окончательно определятся победители высшего и второго дивизионов, а также обладатель последней путевки в Лигу конференций УЕФА следующего сезона. Кроме того, станет известна третья
команда, которая перейдет в КПЛ.
В Премьер-лиге на прошедшей неделе состоялся лишь один поединок – отложенный матч между «Кайратом» (был перенесен из-за выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА) и талдыкорганским «Жетысу». Встреча прошла в Алматы и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. Отрадно отметить, что Центральный стадион был забит до отказа, хотя многие прогнозировали спад интереса у болельщиков после приезда испанского «Реала».
Отметим, что данный результат повлиял и на общую турнирную таблицу. «Кайрат», набрав 55 очков, вновь поднялся на первое место, на второе опустилась «Астана» (53). Третью же строчку занимает костанайский «Тобол» (50). Именно эти три команды станут обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград.
Самое интересное, что гипотетически чемпионами могут стать тоболовцы, но самый реальный прогноз таков: титул сильнейшей дружины страны будет разыгран в последнем туре в Алматы, где в очном «золотом» поединке 26 октября сойдутся именно «Кайрат» и «Астана».
Еще одна интрига связана с судьбой последней путевки на еврокубки в следующий сезон. На него после выигрыша «Тоболом» Кубка Казахстана теперь претендуют «Елимай» из Семея и «Актобе», у которых сейчас по 42 очка. Наибольший шанс при этом из-за менее сложного оставшегося графика имеют елимаевцы.
Еще одна интрига состоит в том, кто же покинет высший дивизион страны. Сейчас на грани «выживания» находятся клуб «Атырау», у которого 18 набранных очков, и туркестанский «Туран» (16).
А теперь немного внимания Первой лиге Казахстана. Как известно, в следующем году путевку в Премьер-лигу, которая расширится до 16 команд, обретут сразу три клуба. На 100% повышение получит актауский «Каспий», у которого сейчас 62 набранных очка, а также павлодарский «Иртыш» (57). А вот за еще одно место напрямую сразятся усть-каменогорский «Алтай» (51) и карагандинский «Шахтер» (50).
Финиши в Премьер-лиге и Первой лиге обещают стать самыми интригующими за последние годы.