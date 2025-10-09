Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ

Аскар Бейсенбаев
Один из самых интерес­ных футбольных сезонов страны подошел к финалу. Командам, представляющим Премьер- и Первую лигу, осталось провести всего по два поединка, после чего окончательно определятся победители высшего и второго дивизионов, а также обладатель последней путевки в Лигу конференций УЕФА следующего сезона. Кроме того, станет известна третья
команда, которая перейдет в КПЛ.

В Премьер-лиге на прошедшей неделе состоялся лишь один поединок – отложенный матч между «Кайратом» (был перенесен из-за выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА) и талдыкорганским «Жетысу». Встреча прошла в Алматы и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. Отрадно отметить, что Центральный стадион был забит до отказа, хотя многие прогнозировали спад интереса у болельщиков после приезда испанского «Реала».

Отметим, что данный результат повлиял и на общую турнирную таблицу. «Кайрат», набрав 55 очков, вновь под­нялся на первое место, на второе опус­тилась «Астана» (53). Третью же строчку занимает костанайский «Тобол» (50). Именно эти три команды станут обладателями золотых, серебряных и бронзовых наград.

Самое интересное, что гипотетически чемпионами могут стать тоболовцы, но самый реальный прогноз таков: титул сильнейшей дружины страны будет разыгран в пос­леднем туре в Алматы, где в очном «золотом» поединке 26 октября сойдутся именно «Кайрат» и «Астана».

Еще одна интрига связана с судьбой последней путевки на еврокубки в следующий сезон. На него после выигрыша «Тоболом» Кубка Казахстана теперь претендуют «Елимай» из Семея и «Актобе», у которых сейчас по 42 очка. Наибольший шанс при этом из-за менее сложного оставшегося графика имеют елимаевцы.

Еще одна интрига состоит в том, кто же покинет высший дивизион страны. Сейчас на грани «выживания» находятся­ клуб «Атырау», у которого 18 набранных очков, и туркес­танский «Туран» (16).

А теперь немного внимания Первой лиге Казахстана. Как известно, в следующем году путевку в Премьер-лигу, которая расширится до 16 команд, обретут сразу три клуба. На 100% повышение получит актауский «Каспий», у которого сейчас 62 набранных очка, а также павлодарский «Иртыш» (57). А вот за еще одно место напрямую сразятся усть-каменогорский «Алтай» (51) и карагандинский «Шахтер» (50).

Финиши в Премьер-лиге и Первой лиге обещают стать самыми интригующими за последние годы.

