Здесь учат Родину любить!

Спорт
Алим Анапьянов

Десятки мероприятий каждый год, посвященных подрастающему поколению, проводит старейшее физкультурно– спортивное общество «Динамо». Но особняком стоит «Марафон Жас Динамо», который проходит накануне или в Международный день защиты детей.

фото Расула Есимжанова

В этот раз в Алматы около восьмисот ребятишек из детских домов, воспитанников военно-патриотических движений «Жас Улан», «Жас Сарбаз», «Жас тотенше», «Жас шекарашы», а также учащихся колледжей и детских спортивных секций общества приняли участие в театрализованном параде.

«Динамо» – единственное спортивное общество, которое с 1950 года проводит подобные смотры. Здесь дети постигают историю родных степных просторов и узнают о спортивных успехах соотечественников.

Сегодня из 84 завоеванных медалей на Олимпийских играх в современной истории респуб­лики 67 приходится на атлетов, представляющих динамовскую организацию. Как отметил в своем выступлении первый заместитель председателя ФСО «Динамо» Аскар Омаркулов, последнее золото в копилку Казахстана принес на зимней Олимпиаде 2026 года в Милане (Италия) фигурист Михаил Шайдоров. До него чемпионами становились Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев, Бахыт Сарсекбаев, Ольга Шишигина, Дмитрий Баландин, Елдос Сметов и многие другие.

Их подвиги мечтают повторить и сегодняшние участники парада. В их числе – перспективные боксеры Фахриддин Ерсултан и Сабыржан Заитов, уже являющие­ся чемпионами различных стартов. А мальчик по имени Бекзат назвал своего кумира в вольной борьбе – трехкратного чемпиона мира Ризабека Айтмухана. Скоро кто-то из динамовцев поедет защищать честь страны на летние Азиатские игры в Японию. В списках участников мы обязательно увидим легкоатлетку Ольгу Сафронову, борцов Болата Сактаева, Айтбека Айтбекова, представителя пулевой стрельбы Александру Ле.

– Я очень рада быть сегодня здесь, – сказала Александра Ле, бронзовый призер парижской Олимпиады. – Дух захватывало от такого красивого действа. Спасибо нашему обществу, которое продолжает славные победные традиции. Уверена, в будущем мы увидим среди участников новых чемпионов.

Мероприятие закончилось показательными выступлениями спортсменов, кинологов МВД и артистов эстрадно-циркового колледжа.

– Главная наша цель – пропаганда здорового образа жизни, активное вовлечение детей в спорт, профориентация и профилактика правонарушений в подростковой среде, – отметила руководитель аппарата ОО ФСО «Динамо» Гульайм Хайрулла. – Успех праздника с нами разделяют партнеры: фонд Жасталапа Санауова, акимат города Алматы и филиал партии «Amanat».

#дети #Спорт #Динамо

