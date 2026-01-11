Премьер-министр Израиля выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама. Биньямин Нетаньяху назвал этот шаг смелым и дальновидным, подчеркнув его важное значение для укрепления мира, стабильности и международного диалога. Об этом представитель Израиля заявил в ходе телефонного разговора с Президентом Казахстана, который состоялся по инициативе израильской стороны.

Детали диалога и перспективы развития двусторонних взаимовыгодных отношений между двумя странами обсудили в интервью с кыргызским политологом Бакытом Бакетаевым.

Бакыт Кушбекович, как Вы оцениваете значение телефонного разговора между Президентом Казахстана и Премьер-министром Израиля с точки зрения углубления двусторонних и многосторонних связей?

Отношения между Казахстаном и Израилем можно назвать партнёрскими. За годы сотрудничества страны выстроили конструктивный диалог. Наиболее активно взаимодействие двух государств развивается в сельском хозяйстве, торговле, здравоохранении, образовании, сфере инноваций и высоких технологий. Также стороны заинтересованы в кооперации усилий в области управления водными ресурсами, которая в современных реалиях играет важную роль для развития государств. Неслучайно в апреле прошлого года в ходе встречи с Председателем Кнессета Израиля Амиром Оханой Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности сотрудничества в этом направлении, дав высокую оценку передовым технологиям, разработанным в Израиле.

Особое значение в партнёрстве двух стран играет экономическое взаимодействие. Бизнесмены обеих сторон проявляют интерес к совместным проектам, стартапам и инвестициям. Контакты между предпринимателями открывают новые ниши для наращивания взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

Значимую роль в укреплении взаимопонимания между народами государств играют и развитые культурно-гуманитарные связи. Научное сотрудничество, образовательные обмены и различные культурные мероприятия создают прочную основу для дальнейшего развития отношений.

Взаимный настрой на углубление взаимодействия по широкому спектру вопросов двусторонней и многосторонней повестки представители сторон подтвердили и в ходе недавнего телефонного разговора. То, что инициатором диалога выступил Израиль, свидетельствует о высокой заинтересованности страны в укреплении сотрудничества с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев и Биньямин Нетаньяху договорились активно поддерживать контакты, в том числе речь шла об организации визитов на высшем уровне. Есть основания полагать, что многоплановые отношения, налаженные между двумя государствами, будут и дальше успешно развиваться.

Биньямин Нетаньяху выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за решение о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама. Насколько данный шаг Астаны является результатом долгосрочной, тонкой и выверенной многовекторной дипломатии и усиливает ли он роль РК как ответственного и конструктивного участника международного диалога, особенно в условиях высокой глобальной напряжённости?

Благодарность в адрес Казахстана со стороны израильского руководства можно рассматривать как свидетельство признания международного авторитета и самостоятельной внешнеполитической линии вашей страны. Премьер-министр Израиля отметил, что инициатива Президента Токаева о присоединении республики к Соглашениям Авраама – это смелый и дальновидный шаг, имеющий особое значение для укрепления мира, стабильности, международного порядка и развития диалога. И это обосновано. Касым-Жомарт Токаев среди мировых лидеров является одним из тех, кто обладает значительным дипломатическим опытом. Он карьерный дипломат, за его плечами обучение в Московском государственном институте международных отношений. Разумеется, к данному решению он подошёл взвешенно и продуманно. Присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям – действительно смелый шаг. Это решение было озвучено одним из первых среди глав государств, где значительная часть населения исповедует ислам. Для многих такой шаг Президента Токаева стал неожиданным, но он в полной мере отражает зрелую и опытную внешнюю политику главы государства.

Какое влияние может оказать участие нашей страны в Соглашениях Авраама на процессы укрепления мира и стабильности за пределами Ближнего Востока, включая Евразийский регион?

Присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама – стратегический шаг, направленный на расширение экономических и технологических возможностей, интеграцию в глобальные сети и укрепление роли страны как стабильного партнёра на международной арене. Ранее глава вашего государства подчёркивал, что, присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Особо важно заявление Касым-Жомарта Токаева о том, что: «Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности». Это ещё раз подтверждает миролюбивый внешнеполитический курс, который Казахстан последовательно реализует под руководством Президента Токаева. Поддержка Соглашений Авраама дополнительно укрепит имидж страны как предсказуемого и ответственного игрока в мировой политике.

В какой степени активные контакты Казахстана с разными центрами силы позволяют ему выступать в роли моста и модератора диалога в условиях ослабления прямых коммуникаций между крупными мировыми игроками?

Казахстан сегодня активно продвигает миротворческие инициативы, направленные на укрепление самостоятельности региональной политики и стабильности межгосударственных отношений. По мнению Президента Токаева, находясь в самом центре Евразии, страна не должна оставаться сторонним наблюдателем. В это непростое время Казахстан должен иметь собственную, взвешенную позицию по ключевым вопросам международных отношений. Республика выступает своего рода «коллективным голосом» средних держав, активно продвигая интересы развивающихся стран на международных площадках. Казахстан активно участвует в интеграционных проектах, развивает сотрудничество со странами региона и поддерживает партнёрские отношения с ведущими мировыми державами. Успехи страны на международной арене свидетельствуют о росте её авторитета. Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, Казахстан сегодня востребован как полноценный субъект международного права. Расширение международной роли республики положительно влияет на баланс сил в Евразии и перспективы многостороннего сотрудничества, что особенно важно в условиях кризиса доверия между ведущими мировыми центрами силы.