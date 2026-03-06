Благодаря глубокой переработке

В рамках исполнения поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по доведению доли переработанной продукции в АПК до 70% в республике наращивают производство сельскохозяйственного сырья, обеспечивая его переработку, в том числе глубокую, получая при этом продукты питания с высокой добавленной стоимостью.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О том, какие конкретные меры принимаются в Казахстане по развитию перерабатывающей промышленности в аграрном секторе, на брифинге в СЦК рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков.

Основными направлениями переработки, согласно информации, озвученной вице-министром, остаются зерновая, масложировая, мясная и молочная отрасли. К примеру, в сфере переработки масличных культур в настоящее время действуют до 90 предприятий. В мясоперерабатывающем направлении сегодня работают 210 производств, а в молочной промышленности – 180 перерабатывающих объектов.

– Одним из наиболее перспективных направлений развития является глубокая переработка зерна, – сообщил Ербол Тасжуреков. – В ближайшие годы планируется ввод шести крупных инвес­тиционных проектов, которые значительно увеличат объемы переработки, к примеру, в Астане, Жамбылской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской областях. Их осуществление позволит создать новые рабочие места, расширить ассортимент продукции за счет производства аминокислот, сиропов, витаминов, других высокотехнологичных продуктов.

По словам спикера, на сегодняшний день в стране принимаются меры по искоренению системных пробелов в сфере животноводства. В настоящее время утвержден план Министерства сельского хозяйства, который направлен на развитие упомянутой отрасли.

– Предыдущие два года, как вы знае­те, мы делали акцент на развитии рас­тениеводства, в том числе и организации кормовой базы. Теперь у нас стоит задача – решить текущие проблемы в сфере животноводства. И здесь можно сказать о льготном кредитовании. В министерстве создана специальная рабочая группа по внесению изменений в законодательство страны по кооперации, – пояснил вице-министр.

По итогам 2025 года в производстве продуктов питания зафиксирована положительная динамика с заметным ростом объемов относительно предыдущего периода. По озвученной статис­тике, значительно увеличился выпуск мясных консервов – на 43%, крупяных изделий – на 28,7%, переработанных и консервированных плодов и овощей – на 27%, сливочного масла – на 24,8%, растительного – на 17,4%, макаронных изделий – на 12,5%.

Производство муки возросло до 3,6 млн тонн, сыров и творога – на 13%, кисломолочной продукции – более чем на восемь процентов.

