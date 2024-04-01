Близ Алматы произошло землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает Kazpravda.kz

Фото: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций МЧС Казахстана в понедельник в 11:14 часов зарегистрировано землетрясение.

«Эпицентр расположен в 308 км на западе от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 42.77° с.ш. 73.18° в.д. Глубина 25 км», - говорится в сообщении.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): поселок Мерке Жамбылской области – два балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Проводится мониторинг.