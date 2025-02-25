Села близ Астаны посетил вице-премьер Бозумбаев

Вице-премьер посетил село Жибек-Жолы в Аршалынском районе, села Тайтобе, Талапкер в Целиноградском районе и город Косшы Акмолинской области

Фото: пресс-служба правительства

В ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев вместе с акимом области Маратом Ахметжановым проверил состояние дамб, водопропускных сооружений, гидроузлов на устье рек Есиль и Нура. Также проинспектировал строительство заградительной дамбы, протяженностью 6,5 км вдоль Астанинского контррегулятора и села Жибек Жолы в 500 м от столицы.

В Тайтобе, близ города Косшы, вице-премьер осмотрел защитное обвалование. Фактически в селе проживают 7 тыс. человек. Обвалование служит защитой населенного пункта от талых степных вод.

Кроме того, Канат Бозумбаев ознакомился с состоянием Преображенского гидроузла на реках Нура-Есиль и работами по поднятию берегов водоотводного канала, проходящего сквозь село Талапкер.

Всего в Акмолинской области 144 паводкоопасных населенных пунктов. По данным акимата, во всех из них завершены превентивные мероприятия.

Так, в Целиноградском районе проведено берегоукрепление и руслорасширение критических участков рек Есиль и Нура. Проведены дноуглубительные работы по бассейну реки Кылшакты в городе Кокшетау.

Руководство области доложило, что на сегодня в регионе обустроено 107,4 км водоотводных каналов, очищено 38 км русел рек, проведено берегоукрепление и дноуглубление паводкоопасных участков рек, протяженностью свыше 35 км. Укреплено 131 км дамб, возведено свыше 21 км новых обвалований и обустроено 336 водопропускных сооружений.

По итогам рабочей поездки Канат Бозумбаев поручил подготовить необходимое количество техники и личного состава к прохождению паводкового периода.