Мы как-то уже делали обзоры акиматовских сайтов на предмет близости к простому народу регио­нальных чиновников. И надо сказать, не у всех, судя по возможностям интернет-ресурсов, налажен контакт с населением: то на самом сайте нет такой услуги – «Задать вопрос», то вот вроде и услуга есть, и даже сообщения вывешены, а ответов на них нет и не предвидится. Можно, конечно, записаться на личный прием, но посетители порой раскиданы уже на месяц вперед. А проблема не ждет…

Вскоре после вступления в долж­ность Президент Казах­стана Касым-Жомарт Токаев поручил первым руководителям областных администраций стать ближе к народу.

– Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей. Держать руку на пульсе. Это всегда является нашим приоритетом, и особенно в предэлекторальный период. Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу, – подчеркнул Глава государства на совещании с руководителями областей и городов-мегаполисов нашей страны.

Начал Глава государства с себя – в Instagram появился профиль tokayev_online. Подписчиков наб­ралось быстро и много – уже свыше 300 тыс. Первый пост «лайкнули» более 95 тыс. человек, которые, конечно, не только поздравили Касым-­Жомарта Кемелевича с вступлением в долж­ность, но и сразу решили воздействовать словом. Кто-то среди шести с лишним тысяч комментариев лаконично написал: «Гос­подин Президент, сделайте так, чтобы все было хорошо», а кто-то попросил обратить внимание на более конкретные проблемы – от недочетов с вечерним Интернетом до вопросов по пенсионным накоплениям. Кстати сказать, все посты пишутся от первого лица.

На сегодня на странице Главы государства 17 постов, освещающих основные события президентских рабочих будней: прием министра сельского хозяйства, возложение цветов к могиле Неизвестного солдата, офи­циальный визит в Узбеки­стан. И под каждым постом – несколько сотен комментариев разной направленности.

Активен профиль Главы Казахстана и в Twitter уже много лет – с 2011 года. Подписчиков и «лайков» тут гораздо меньше, но посты ретвитят.

Не менее активен в социальных сетях и аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. В Twitter чиновник начал выходить на связь уже давно, а вот в Instagram-поле вышел лишь недавно, буквально на следую­щий день после первого поста Президента. Подписчиков у самого, пожалуй, популярного акима пока 41,6 тыс., и на «лайки» они не скупятся. Как и на комментарии: любой пост вызывает отклики горожан. Что отличает страничку? По-настоящему живое общение – Габидулла Рахматуллаевич живо реагирует на вопросительные комментарии. При этом признается, что физически не успевает отвечать на сообщения в директ – каждый день сотни новых. На откровенные упреки в молчании парирует: «Может, мне не выходить на работу и сидеть целый день в Инстаграм?:), я собираю вопросы, анализирую. Принимаю меры». А мер нужно много – шымкентцы в комментариях поднимают множество вопросов, где-то ответы акима лаконичны, где-то с проявлением эмоций.