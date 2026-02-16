Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро

США
181
Айман Аманжолова
корреспондент

В Белом доме заявляли, что операции вокруг Венесуэлы не потребовали дополнительных расходов для налогоплательщиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

США потратили $2,9 млрд на операции против наркокартелей в Карибском бассейне и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такие подсчеты представило агентство Bloomberg. По его информации, расходы превысили бюджет Пентагона на оборону.

Анализ Bloomberg основан на данных Пентагона, сведениях о размещении кораблей, спутниковых снимках и заявлениях США о развертывании войск. Ежедневные расходы США на операции в регионе составляли более $20 млн, подсчитало агентство.

В Белом доме заявляли, что операции вокруг Венесуэлы не потребовали дополнительных расходов для налогоплательщиков. Однако, по словам опрошенных Bloomberg аналитиков, в бюджете Пентагона нет резервного фонда для непредвиденных операций. При этом большая часть расходов покрывалась за счет уже выделенных денег на оборону.

О начале операции против наркокартелей «Южное Копье» Пентагон объявил в ноябре 2025 года. При этом США начали концентрировать десятки кораблей, истребителей, беспилотников и другой техники в регионе с конца лета, пишет Bloomberg. Президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес американские военнослужащие захватили в ночь на 3 января. В США им предъявили обвинения в наркотерроризме.

#США #Трамп #Мадуро

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Премьеру международного спектакля представили в Астане
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Британия запретит соцсети подросткам
Bloomberg: США потратили $3 млрд на захват Мадуро
Бектенов проверил реализацию проектов в сферах промышленности и цифровой инфраструктуры
Общественность Жамбылской области поддержала Новую Конституцию
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Добыча газа в Казахстане побила исторический максимум
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Глава государства принял посла США Джули Стаффт
В США представят план по Газе на следующей неделе
В США ждут новый шатдаун

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]