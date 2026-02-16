В Белом доме заявляли, что операции вокруг Венесуэлы не потребовали дополнительных расходов для налогоплательщиков, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

США потратили $2,9 млрд на операции против наркокартелей в Карибском бассейне и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такие подсчеты представило агентство Bloomberg. По его информации, расходы превысили бюджет Пентагона на оборону.

Анализ Bloomberg основан на данных Пентагона, сведениях о размещении кораблей, спутниковых снимках и заявлениях США о развертывании войск. Ежедневные расходы США на операции в регионе составляли более $20 млн, подсчитало агентство.

В Белом доме заявляли, что операции вокруг Венесуэлы не потребовали дополнительных расходов для налогоплательщиков. Однако, по словам опрошенных Bloomberg аналитиков, в бюджете Пентагона нет резервного фонда для непредвиденных операций. При этом большая часть расходов покрывалась за счет уже выделенных денег на оборону.

О начале операции против наркокартелей «Южное Копье» Пентагон объявил в ноябре 2025 года. При этом США начали концентрировать десятки кораблей, истребителей, беспилотников и другой техники в регионе с конца лета, пишет Bloomberg. Президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес американские военнослужащие захватили в ночь на 3 января. В США им предъявили обвинения в наркотерроризме.