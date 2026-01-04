Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине

В мире
5

Его могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой после пребывания в штаб-квартире управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Нью-Йорке под конвоем были доставлены в федеральный следственный изолятор (MDC) в Бруклине, сообщила вещательная корпорация ВВС.

В DEA они должны были пройти процедуру снятия персональных биометрических данных, в том числе отпечатков пальцев и фотографий.

Телеканал CNN в свою очередь сообщает о том, что в полиции Нью-Йорка ему подтвердили прибытие Мадуро в изолятор.

По данным телеканала, возле здания собралась толпа людей, многие из которых приветствовали прибытие Мадуро и держали в руках венесуэльские флаги. Вблизи здания было размещено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт в штате Нью-Йорк. Оттуда они были доставлены вертолетом на Манхэттен, после чего прибыли в управление DEA.

Мадуро и его жена были доставлены Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

Первоначально их доставили вертолетом спецназа из Каракаса на большой десантный корабль USS Iwo Jima, который находится вблизи берегов Венесуэлы в Карибском море, а затем отправили самолетом в США, где им на следующей неделе будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Мадуро могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

#арест #Венесуэла #Николас Мадуро

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Землетрясение в Мексике: погибли не менее двух человек
Президент Венесуэлы захвачен – Трамп
В столице Венесуэлы прогремел ряд взрывов
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]