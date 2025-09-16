Первые шаги

В 2018 году в Казахстане впервые появился паралимпийский вид спорта бочча как спортивная секция для детей с особыми потребностями, созданная родителями, воспитывающими детей с инвалидностью. Секция бочча стала популярной среди детей не только с ДЦП, но и с такими диагнозами, как аутизм, синдром Дауна и другими. А в 2021 году появилась Казахстанская федерация бочча.

Казахстанскую федерацию бочча сегодня возглавляет председатель Сената Парламента Маулен­ Ашимбаев. Пожалуй, тот факт, что федерацию возглавил политик такого ранга, весьма симп­томатичен: это свидетельство отношения государства к паралимпийскому спорту и, собственно, к спортсменам и фактор формирования в стране прочной институциональной основы для развития инклюзивного спорта.

Маулен Ашимбаев принимает личное участие в популяризации этого вида спорта, который, как выяснилось, находит все больше и больше приверженцев. Всего за два года федерация получила признание Национального паралимпийского комитета РК, аккредитацию, добилась включения боччи в реестр видов спорта, сформировала национальную сборную, провела первый респуб­ликанский открытый турнир и открыла 10 филиалов на территории страны. И уже в 2023 году Казахстанская федерация бочча официально стала членом Меж­дународной федерации бочча – Boccia International Sports Federation (BISFed). Современный Казахстан поступательно подтверждает свою приверженность идеалам мира равных возможностей для всех своих граждан, создавая среду, в которой любой человек способен проявить свои таланты вне зависимости от обстоятельств.

«В настоящее время в стране соз­даются условия для формирования инклюзивной, безбарьерной среды. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева ведется большая работа в этом направлении. Создаются условия для получения детьми и взрослыми с инвалидностью качественного образования, медицинских услуг и занятий спортом. Уверен, что развитие инклюзивных видов спорта внесет вклад в создание общества равных возможностей. Для меня большая честь быть частью этой креативной и дружной команды. Уверен, общими усилиями мы многое сделаем для развития инклюзивных видов спорта в стране», – отметил Маулен Ашимбаев во время посещения одной из тренировок в Паралимпийском центре.

К продвижению боччи присое­динились известные деятели, лидеры общественного мнения, представители крупнейших в стране организаций. В Казахстане сегодня около 700 тыс. человек с инвалидностью, из них более 98 тыс. – дети. Инклюзия позволяет особенным людям выйти из изоляции, встроиться в общество, стать более самостоя­тельными.

Что такое бочча?

Цель игры – бросить кожаные мячи красного или синего цвета (какая сторона используется, что определяется подбрасыванием монеты) как можно ближе к белому целевому мячу (джэк). Таким образом, каждый раунд игры (энд) будет продолжаться до тех пор, пока игроки не разыграют все свои мячи.

Мячи можно бросать руками, ногами или, если у спортсмена тяжелые поражения опорно-двигательного аппарата, с помощью вспомогательного устройства, такого как рампа. В конце каждого энда судья измеряет расстояние до мячей, ближайших к джэку, и, соответственно, присуждает очки – по одному баллу за каждый мяч, который находится ближе к джэку, чем ближайший мяч соперника.

Несложные на первый взгляд правила и цели боччи отнюдь не означают, что это легкий вид спорта. Для людей со сложными диагнозами, порой живущих на преодоление, регулярные занятия боччей помогают прогрессировать в борьбе со своими недугами, и в особенности большие успехи делают дети. Много ребят стали держать голову, лучше двигать конечностями, концентрироваться, бросать мяч, говорить и ходить. Поистине, хотя бы ради этого уже стоило развивать боччу!

– Для Казахстана это событие можно смело назвать достижением: мы вышли на новый уровень в развитии инклюзии и интеграции в мировое параспортивное движение. Проведение столь масштабного международного челленджера – это не просто разовая инициатива. Турнир согласован и аккредитован Международной федерацией бочча, соответствует всем международным стандартам и проходит при их поддержке. Астана стала не только параспортивным центром, но и площадкой параспортивной дипломатии. Здесь налаживались связи между федерациями, тренерами, спорт­сменами и организаторами из разных стран, укреплялось международное сотрудничество в области спорта и инклюзии, – говорит вице-президент федерации Назым Жангазинова.

Сегодня у нас проводятся чемпионаты, выявляются лучшие боччисты страны, проводятся учебно-тренировочные сборы, выезды на международные соревнования. В 2023 году казахстанские боччисты получили приглашение на Азиатские параигры, которые прошли в городе Ханчжоу, Китай. В настоящее время в нацио­нальную сборную Казахстана по бочча вошли 12 спортсменов из Астаны, Алматы, Павлодара и Талдыкоргана.

Очевидно, что степень развития боччи в Казахстане, вовлеченность в развитие и популяризацию этого спорта политиков, бизнесменов, лидеров общественного мнения, их непосредственное ежедневное участие в жизни федерации свидетельствует о нацеленности нашей страны на всемерную поддержку паралимпийского движения в Казахстане.

Виктор – значит Победитель

Виктор Кожевников из Павлодара, член национальной сборной Республики Казахстан по бочча, родился на месяц раньше срока... В полтора года ему поставили диагноз­ «ДЦП, спастический тетрапарез и сопутствующее осложнение – нейросенсорная тугоухость».

Мама Виктора Елена Анатольевна со слезами рассказывает, что диагноз прозвучал как приговор:

– Руки у меня опустились. Но надо жить! Смотрела на сына и приняла решение – бороться и учиться жить с этим недугом. И мы вместе стали преодолевать все трудности: учеба в школе для слабослышащих, посещение реабилитационных центров, реализация себя, успехи. Но в какой-то момент у сына появилась депрессия, пропал интерес к жизни. Я не знала как быть, чем помочь, чем увлечь Виктора. Что сделать, чтобы опять появился огонек в глазах сына?

Два года назад Виктор случайно узнал про спортивную секцию бочча и… потерял покой.

– Решили попробовать, – продолжает рассказ Елена. – Виктору понравилось. Хотя, честно скажу, я думала, ненадолго его интерес будет к этому виду спорта. Но бочча завоевала сердце сына и мое.

Виктор начал регулярно тренироваться, ни одной тренировки не пропускал. В 2021 году впервые принял участие в соревнованиях за пределами города Павлодара – в республиканском открытом турнире по бочча в Астане заняли первое место, в 2022 году на чемпионате РК по бочча – первое место, в 2023 году на чемпионате РК по бочча – второе место. Попав в сборную, молодой человек воспрял духом, появился огонек в глазах, и это благодаря любимой бочча.

Мир бочча стал для Виктора не просто местом занятий спортом. Здесь он обрел новых друзей, единомышленников. Здесь у него проявились такие качества, как состязательность, стремление к победе, желание достигать большего. Поистине, бочча объединяет, бочча – одна большая семья!

Появилась возможность испытать свои силы на международных соревнованиях. Виктор принял участие в состязаниях в польском городе Познани, где приобрел огромный опыт и завоевал свои первые международные очки.

Итиана – та, в которую верят

История успеха этой хрупкой красивой девушки началась с момента, когда в Караганде шел набор детей с ДЦП в секцию бочча. Мама Итианы, прочитав объявление, предложила дочери попробовать себя в этом деле.

– Помню, как не хотела идти на пробную тренировку. Ведь тогда я думала о плавании. «Что за ерунда – кидать мячики, это же несерьезно», – подумала я, прочитав правила игры бочча. Несмотря на мой ярый протест, мама буквально затащила меня на манеж, сказав: «Не понравится – больше не придем». Теперь я очень благодарна маме за то, что она не пошла у меня на поводу. Только сейчас начала понимать, какие возможности передо мной открываются, – рассказывает Итиана.

У Итианы и ее мамы, подчеркивает девушка, в личной спортивной копилке два чемпионата Казахстана, на первом из которых она взяла серебро, а на втором – золото, а также участие в первом международном челленджере, прошедшем в Польше, где ей удалось заработать свои первые очки. Несомненно, это был ценный опыт, потрясающие эмоции, знакомство с людьми, чьи имена вписаны в историю большого спорта.

– Было очень здорово увидеть воочию знаменитых спортсменов, игры которых ранее мы смот­рели только по телевизору. Но, как выяснилось, выйти с ними на корт – совершенно иное ощущение. Очень важно чувствовать поддержку близких людей, слова ободрения. Ободрение нас вдохновляет. Порой случаются моменты, когда тебя охватывает безнадежное чувство собственной незначительности. Необходимо помнить: когда у тебя что-то получается – за этим стоят те, кто в тебя верит, – делится Итиана.

Девушка признается, что бочча дала ей шанс изменить свою жизнь, наполнив ее радостью победы над обстоятельствами.

Вселенная Азамата

Члену национальной сборной по бочча, алматинцу Азамату Аязбаеву 26 лет. Азамат занимается в секции бочча третий год. Все началось в 2019 году в сентябре, когда Азамат поехал на Капчагай в лагерь от клуба Yuong Life Capernaum. Помощником Азамата был известный в спортивном мире волонтер Асан Итенов. Асан рассказал, что организовал секцию бочча в Алматы, и пригласил Азамата заниматься. Но на тот момент Азамата это предложение не заинтересовало. Но когда в 2020 году наступила пандемия, долгая изоляция дома повлияла на его решение изменить что-то в своей жизни.

– Позвонили Асану, договорились о встрече, он нас пригласил на тренировку, чтобы Азамат воо­чию увидел, что это за игра, и познакомился с ребятами. Азамат очень нервничал, но зря. Асан с ребятами приняли его радушно. По окончании тренировки встал вопрос: понравилось или нет? Мы дали Азамату решить самому, нужно ему это или нет. Решил попробовать – и затянуло! И игра, и ребята, команда, тренер Асан. Первые отборочные в Алматы, первая поездка в Астану на рес­публиканский турнир по бочча, первые победы... Это такой толчок, такая мотивация заниматься дальше, лучше, добиваться новых целей! – рассказывает мама Азамата Балжан.

В секции бочча Азамат нашел друзей в лице тренера-наставника, старшего друга, приобрел много разных навыков: терпение, упорство, научился достигать цели, дружить, коммуницировать, и главное – трудиться, заниматься любимым делом. Есть цель на данном этапе – показать себя в Греции, а главная цель – Лос-Анд­желес, где пройдут Паралимпийские игры 2028 года!

Алина и ее вера в себя

Знакомьтесь: член национальной сборной по бочча Алина Карамышева. Алине 17 лет, у нее ДЦП и общее нарушение речи. Она училась на дому и получила аттестат об окончании девяти классов спецшколы-интерната № 2 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Осенью 2020 года мама девушки случайно встретила будущего тренера своей дочери по бочча. С этого момента началась счастливая история Алины. После пробной тренировки она сразу поняла, что бочча – это ее мир.

– Спасибо большое нашему тренеру Асану Итенову за все старания и усилия, за вложенный труд в наших детей. За то, что учит их никогда не сдаваться и двигаться только вперед. Моя дочь легко социализировалась в группе, старательна и внимательна на тренировках. Эмоцио­нальное состояние Алины намного улучшилось, так как у нее появились друзья, общение с ребятами разных возрастов. Даже в речи есть небольшие улучшения. Алина неоднократно принимала участие в соревнованиях в Алматы и Астане. Отлично показала себя на соревнованиях, занимая призовые места, – говорит мама Алины Зарина.

Дорогой бочча –

к успеху

Члену национальной сборной 17-летнему Куанышу Аскарбекову из Талдыкоргана потребовалось девять месяцев упорной работы, чтобы достичь тех впечатляющих результатов, что сегодня хранятся в спортивной копилке молодого человека.

Куаныш занял первое место в областном турнире в своей категории, стал чемпионом страны. Он мастер спорта по бочча. И это всего за девять месяцев!

Как он пришел в этот спорт? С 2019 года Куаныш состоит в центре спортивной подготовки для спортсменов с ограниченными физическими возможностями области Жетысу, ходил в различные секции: пять лет в пауэрлифтинге, год в теннисе и три месяца в армрестлинге, где получил звание кандидата в мастера спорта. Достигнув успеха в этих видах, Куаныш понял, что нужно двигаться дальше, но куда?

– Однажды от моих знакомых я услышал о такой секции, как бочча. В декабре 2022 года прошла первая тренировка, и меня сразу же затянуло, – с воодушевлением рассказывает этот сильный парень.

И таких ребят и девчат, кому знакомство с бочча сделало жизнь более счастливой и полноценной, с каждым днем становится больше.

* * *

Эти истории – не просто рассказ о тех, кто смог победить обстоятельства и добиться успеха, это истории преодоления, обретения смысла идти дальше несмотря ни на что! За каждой историей – те, кто вышел из изоляции, не замк­нулся в своей беде и нашел в себе силы служить примером другим людям со сложными диагнозами, вселяя в них надежду. Наши боччисты – отличные мотиваторы и для тех, кому посчастливилось родиться здоровыми и сохранить здоровье, но в силу обстоятельств потерял смысл жизни.

Если вы чувствуете себя уязвимым, приходите на тренировки боччистов и увидите, как умеют быть счастливыми и сильными те, кому судьба преподнесла так много испытаний, но они обрели крылья, вышли за рамки клише и привычных стереотипов в отношении инвалидов и своими победами меняют общественное отношение к возможностям человека, расширяют горизонты надежд! Наши паралимпийцы, несмотря на тяжелые недуги, каждый день одерживают победы не только над соперниками, но и над собой, делая свой мир поистине безграничным.